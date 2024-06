Viikonloppuna ei ole taukoa ennakkoäänestämisessä – Helsingissä oltu tähän asti ahkerimpia

Ääniä annettiin hiukan alle 140 000.

Tähän mennessä äänestäneistä naisia on liki 250 000 ja miehiä vajaat 210 000.

Helsingin vaalipiirissä on äänestetty ahkerimmin ja äänestysvilkkaus on siellä noussut 12,6 prosenttiin. Pirkanmaalla ylletään 12,2 prosenttiin.

Vaasan vaalipiirissä on äänestetty vähiten. Siellä äänestysvilkkaus on tässä vaiheessa 8,8 prosenttia. Oulussa äänestysprosentti on 9,1.