Viikonlopusta tulossa lämmin ja aurinkoinen – paikoin jopa 18 astetta

Viikonlopun sää on koko maassa lämmintä ja aurinkoista, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lämpimintä on maan etelä- ja lounaisosissa, joissa lämpötila voi hätyytellä jopa 18:ta astetta. Suomen itäosissa lämpöä on puolestaan 11–14 astetta. Pohjois-Suomessa asteita on pääosin kahdeksasta kahteentoista ja Pohjois-Lapissakin viiden asteen molemmin puolin.

Keväinen lämmin ja aurinkoinen sää jatkuu ensi viikon keskivaiheille asti. Keskiviikkona Suomeen saapuu matalapainealueita, jotka tuovat mukanaan sateita.