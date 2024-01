Viimeisessä tentissä kehuttiin koulutusta – Jutta Urpilainen sanoi loiseksi kutsumista vihapuheeksi ja varoitti ihmisten jakamisesta syntyperän perusteella

Viimeinen yhteinen keskustelu ei repinyt railoja presidenttiehdokkaiden välille. Educa-messuilla keskustelun aiheina olivat koulutus ja sivistys, eikä presidentin tehtäviin kuuluvia asioita juuri sivuttu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Istumapaikat loppuivat yleisöltä kesken lauantaina opetus- ja kasvatusalan Educa-messuilla Helsingissä, kun ihmiset kerääntyivät seuraamaan presidenttiehdokkaiden viimeistä yhteistä keskustelua ennen varsinaista vaalipäivää.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n tentin aiheena oli sivistyksen merkitys Suomelle ja se, miten presidentti voi vaikuttaa kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tulevaisuuteen. Presidentin valtaoikeuksiin kuuluvia tehtäviä keskustelussa ei juuri sivuttu.

- Tämä viimeinen tentti on loistava. Miettikää, olemme viettäneet tällä viikolla jokaisen illan näiden tyyppien kanssa. Tämän jälkeen saa mennä kotiin ja viettää aikaa tyttöystävän ja poikien kanssa. Olen saanut tarpeekseni näistä äijistä ja naisista, Harry Harkimo (liik.) sanoi ääneen päästyään ja nauratti yleisöä.

Kokoomuksen Alexander Stubb jatkoi humoristisella linjalla kommentoimalla ehdokkaiden vaatetuksen samankaltaisuutta.

Koulujen niskaan kaatuu paljon tehtäviä ja vastuuta, mutta resursseja pitäisi olla enemmän.

- Olen vähän pettynyt Hjallikseen (Harkimo), Jussiin (Halla-aho) ja Pekkaan (Haavisto). Eikö me sovittu, että laitetaan päälle tumma poolo ja sininen bleiseri? Stubb sanaili.

Hänellä, Mika Aaltolalla (sit.) ja Olli Rehnillä (kesk.) oli juuri tämänkaltainen univormu yllään.

EHDOKKAAT olivat varsin yksimielisiä siitä, että koulutus on tärkeää ja siihen tulisi satsata riittävästi. Li Anderssonin (vas.) mukaan Suomessa koulutuksen suurin kansallinen ongelma on se, että kouluissa on kasvava joukko huonosti pärjääviä lapsia.

- Tasavallan presidentti voi olla erittäin keskeisessä asemassa nostamassa sivistyksen ja koulutuksen merkitystä esille, entinen opetusministeri sanoi ja sai yleisöltä isot aplodit.

Valitsijayhdistyksen Mika Aaltolan mukaan koulujen niskaan kaatuu paljon tehtäviä ja vastuuta, mutta resursseja pitäisi olla enemmän.

- Koulut ovat melkoisessa polttopisteessä.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah sanoi hallituksen laittavan 200 miljoonaa euroa perusopetuksen parantamiseen ja korosti olevan tärkeää, ettei oppimistulosten eriytymistä tapahtuisi.

EHDOKKAILTA kysyttiin myös, millaisena uhkana nämä näkevät rapautuvan uskon koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen.

- Se on uhka demokratialle. Jos meillä ei ole samaa käsitystä siitä, mikä on faktaa ja mikä fiktiota, demokraattista keskustelua ei voida käydä, Stubb sanoi.

Jussi Halla-aho (ps.) näki suurempana ongelmana tieteen politisoitumisen.

- Kun siirrytään pois hyvin eksakteista tieteistä ja mennään yhteiskunnallisen tutkimuksen alueelle, on yhä tavallisempaa, että esitetään poliittisia tai poliittisesti latautuneita näkemyksiä tieteentekijän hattu päässä.

Valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema Pekka Haavisto näki algoritmit ja sosiaalisen median alustojen lisääntyneen vallan uhkana luotettavalle tiedolle.

Osa ehdokkaista otti myös voimakkaasti kantaa monimuotoisen Suomen puolesta.

- Millainen on yhteiskunnallinen ilmapiiri, jos toisia kutsutaan loisiksi ja jaetaan eri kategorioihin sen perusteella, ovatko he syntyperäisiä suomalaisia vai eivät. Tämä on vihapuhetta, ja siihen pitää puuttua, Jutta Urpilainen (sd.) sanoi ja sai mahdollisesti keskustelun suurimmat aplodit yleisöltä.

Valitsijayhdistyksen ja keskustan ehdokas Olli Rehn painotti sitä, että Suomessa pitää olla kykyä asialliseen ja sivistyneeseen keskusteluun maahanmuutosta.

- Ikääntyvä Suomi tarvitsee työ- ja koulutusperustaista maahanmuuttoa.