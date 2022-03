Viimeiset Allegro-vuorot lähes loppuunmyytyjä – ”Tämä oli ainoa tapa päästä EU:hun”

Mies seisoo punainen ruusu kädessään odottamassa Pietarista saapuvaa Allegro-junaa Helsingin rautatieasemalla. Saksalainen Jan on tullut venäläistä morsiantaan vastaan. Hänen tietojensa mukaan nainen on iltapäiväkolmelta saapuvan matkustajajunan kyydissä, mutta mies sanoo, ettei usko asiaa todeksi ennen kuin saa halata tyttöystäväänsä. Demokraatti / Pohjanmaa

- Toivon, että kaikki sujuu hyvin, mutta on liian paljon huonoja kokemuksia. Lento peruttiin ja tämä oli ainoa tapa päästä EU:hun, pelkällä etunimellään esittäytyvä Jan sanoo STT:lle.

Tyttöystävä matkustaa Suomeen toiseksi viimeisellä Allegro-vuorolla ennen liikenteen keskeytymistä. Parin on määrä jatkaa matkaa Saksaan, jossa he voivat mennä naimisiin. Häitä on Janin mukaan valmisteltu jo kaksi vuotta.

Juna saapuu ja tyttöystävä on kyydissä. Hän ei kuitenkaan halua antaa haastattelua tai esiintyä kuvissa. Varovaisuutta on muutenkin ilmassa, sillä kaikki STT:n haastateltaviksi suostuvat haluavat kertoa vain etunimensä.

Allegrosta nousee keski-ikäinen pariskunta Elena ja Aleksandr, jolla on paljon matkatavaroita. Moskovasta kotoisin oleva pariskunta on matkalla Saksaan lääkäriin.

- Emme ole käyttäneet Allegroa aikaisemmin, mutta toivottavasti tämä ei jää viimeiseksi kerraksi. Uskoisin, että junaliikenne käynnistyy uudestaan muutaman viikon jälkeen, Aleksandr kommentoi ennen kuin he kiiruhtavat eteenpäin.

VR:n mukaan Allegro-liikenne on keskeytetty toistaiseksi. Viimeisen junan Pietarista Helsinkiin on määrä saapua seitsemän aikoihin sunnuntai-iltana. Jatkosta ei ole tietoa.

Viimeiset Allegro-vuorot olivat lähes loppuunmyytyjä, VR:n viestinnästä kerrotaan. Yksittäisiä paikkoja oli vielä tarjolla iltapäivällä, ja lipun voi ostaa ihan viime hetkeen asti. Myös VR:n tavaraliikenne Suomen ja Venäjän välillä pysähtyi tänään. Päätös koskee kaikkia Venäjältä Suomeen tulevia tavarajunia lähtömaasta riippumatta. Päätösten syynä ovat Venäjälle määrätyt talouspakotteet.

Iltapäiväjunan mukana tulee myös Jekaterina, joka kertoo olevansa kotoisin pienestä venäläisestä kaupungista. Hän on matkalla parhaan ystävänsä luokse Sveitsiin, toimiakseen ystävättärensä pienen pojan ”varaäitinä”.

- Yritin ostaa lipun junaan ylihuomiselle, mutta sitten äitini soitti kertoakseen, että lippuja ei enää saa. Joka päivä perutaan jotain, Jekaterina sanoo.

Koska hänen piti kulkea Pietariin vähän kauempaa päästäkseen Allegron kyytiin, muutkin matkaliput olivat junan vaihdon myötä menneet vaihtoon, ja hän joutuu odottamaan Sveitsiin lentämistä pari päivää.

Venäjältä pois muuttaminen on Jekaterinan mukaan ollut vaikeata eikä hänellä ole kiirettä palata takaisin, vaikka haluaakin palata kotimaahansa joku päivä.