Viisauksia Etelä-Pohjanmaan ajattelijalta

Innokkaana kirjailija Veikko Huovisen ihailijana tarina ja elokuva Havukka-ahon ajattelijasta on jäänyt mieleeni ja innoitti minut kirjoittamaan tämän kolumnin. Tuo mystiikkaa ja elämäntietoa täynnä oleva viisauden lähde tai oman elämänsä sankari on monilta osin samankaltainen kuin minä ja siksi samaistan itseni tuohon henkilöön useinkin. Usea tarinassa esiintyvä henkilö on aluksi epäileväinen kirjan sankarin viisautta kohtaan, mutta joutuu kuitenkin lopussa taipumaan kun oppii tulkitsemaan tietoa oikealla tavalla.

Samoja piirteitä löydän lähes päivittäin nykypäivän politiikasta ja sitä tekevistä ihmisistä. Toivon lämpimästi jokaisen tutustuvan teokseen ajatuksella ja oppivan siitä kyvyn ajatella niitä omia sydänmaan asioita omalla persoonallisella tavallaan.

Tässä maailmassa monesti on tullut mietittyä, miten pienistä puroista on saatu isoja virtoja aikaan. Aina tämä Suomea mullistava kohiseva koski tai vuolaana virtaava ”tiedon Kyrönjoki” ei ole syntynyt siitä mitä sillä alun alkaen tarkoitettiin. Tämän vuoksi oikean tiedon jakaminen ja levittäminen on tärkeää varsinkin politiikassa. Jokaisen meistä on hyvä tiedostaa se tosiasia, että varsinkin politiikassa valehtelu ei kanna pitkälle. Virheellisen infon leviäminen on tänä päivänä niin nopeaa ja sitä usein käytetään myös aseena poliittisessa vaalitaistelussa.

Nyt on sitten vaalit käynnissä. Yksinpeliin ei ole varaa, sillä panoksena on vaalivoitto ja pääministerin paikka. Tilastot, erilaiset vaaligallupit ja median tapa uutisoida negatiivisia asioita antavat tosin tällä kertaa todella hyvän lähtökohdan jokaiselle SDP:n ehdokkaalle oman kampanjansa alkuun. On pidettävä kiinni totuuksista ja luvattava vain ne varmat asiat mitä todella pystytään pitämään ja toteuttamaan tulevalla hallituskaudella. Luovuttaa ei missään tapauksessa saa, koska nyt kasvojen menettäminen olisi tuhoisaa SDP:n ideologialle. Tukea ja apua kampanjointiin pitää saada naapurikunnasta tai naapurialueelta, jos sitä toinen ehdokas itse ymmärtää pyytää. Se jos jokin on tiimipelaamista. Joukkueessa on meidän voimamme ja sitä nyt pitää hyödyntää.

Käydään siistit vaalit ja kunnioitetaan yksilöinä myös muiden puolueiden ehdokkaita. Ei lähdetä siis lokaamaan muita tietoisesti vaan ylistetään omia vahvuuksiamme. Näin annamme suomalaisille äänestäjille kuvan meistä reiluina ja erilaisuuden hyväksyvinä koko kansan ehdokkaina.

Loppuun haluan todeta vielä sankarini sanoja lainaten ja soveltaen seuraavan oman elämän viisauden. Se kuinka niin pienestä voi tulla jotain niin suurta, on suuri ihme, joka kantaa isojenkin ongelmien ylitse. Antamalla apua toiselle, voit saada ikuisen ystävän, joka auttaa sinua, kun sinulla on vaikeaa. Ole rohkeasti oman elämäsi Konsta Pylkkänen. Niin minäkin olen ja tulen aina olemaan.



Kirjoittaja on logistiikkavastaava ja kuntapäättäjä Kurikasta.