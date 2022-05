Viitanen, Skinnari ja Gustafsson kertoivat Nato-kantansa – ”Tuntui hurjalta, kun yhtäkkiä tapahtui se, mitä nyt olemme nähneet”

SDP:n varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Skinnari kertoo asiasta Twitterissä.

– Kannatan Suomen NATO-jäsenyyttä, ja tuen SDP:n puoluehallituksen esitystä siitä, että Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön merkittävän muutoksen seurauksena SDP tukisi Suomen jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitossa. Puoluevaltuuston äänestys on nyt käynnissä, hän kirjoittaa.

Kansanedustajat Pia Viitanen ja Jukka Gustafsson ovat myös NATO-jäsenyyden kannalla. He kertovat asiasta tiedottein.

Viitanen toteaa, että kyseessä on iso ja kauaskantoinen asia. Tämän vuoksi hän on aiemmin ollut sitä mieltä, ettei kysymykseen voi vastata heti kyllä tai ei:

– Olen halunnut käydä läpi asian eri puolia, ottaa selvää, ja saada näkemyksiä kysymyksistä, jotka ovat olleet tärkeitä, kun olen miettinyt kantaani Suomen NATO-jäsenyyteen. Olen halunnut pohtia asiaa eri näkökulmista – punnita riskejä ja hyötyjä tässä täysin uudessa ja muuttuneessa turvallisuustilanteessa, Viitanen sanoo.

– Minulle on ollut myös tärkeää nähdä, mille kannalle ylin valtiojohto asettuu. Oli hyvä ja merkittävää, että Presidentti Niinistö ja pääministeri Marin yhteisesti ilmaisivat kantansa viime torstaina. Pidän heidän arviotaan tärkeänä siksi, että presidentti ja hallituksen keskeiset ministerit ovat niitä, jotka ovat käyneet olennaisia keskusteluja kansainvälisesti avainhenkilöiden kanssa; heillä on kaikkein eniten tätä kautta tietoa myös oman arviointinsa pohjaksi, Viitanen toteaa.

– On selvää, että kukaan ei voi tietää varmasti, mitä tulevaisuus tuo minkäkin polun varrella. Uskon kuitenkin, että tässä tilanteessa NATOn jäsenyys on parempi vaihtoehto ja tuo turvaa enemmän, kuin toisessa tilanteessa olisi, Viitanen sanoo tiedotteessaan.

”Tavoite hyvistä naapuruussuhteista ei saa kadota mihinkään.”

Viitanen sanoo, että päätös Natoon liittymisestä ei ole ollut hänelle helppo.

– Suomen pitkäaikainen linja on ollut mielestäni täysin oikea, ja se on herättänyt luottamusta. Vuosien varrella minun oli helppo vastata kysymykseen siitä, kannatanko NATO-jäsenyyttä – en, nykylinja on hyvä. Tuntui hurjalta, kun yhtäkkiä tapahtui se, mitä nyt olemme nähneet. Turvallisuustilanne muuttui pysyvästi 24.2. jälkeen, ja hetkessä kaikki oli toisin. On selvää, että Venäjän aloittama julma hyökkäyssota johtaa siihen, että tilannetta on arvioitava uudestaan. Ja tässä nyt olemme, Viitanen sanoo.

– Oma arvomaailmani perustuu vahvasti rauhan aatteeseen. On vaikea nähdä, että ihmiskunta voittaisi mitään aggression tai vihan kautta, Viitanen tiivistää tiedotteessaan.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson toteaa tiedotteessaan todenneensa vappupuheessaan, että: ”jos Natoon liitytään Suomen on aina järkevää pyrkiä pitämään hyvät suhteet Venäjään ja venäläisiin. Putinin kanssa se ei enää ole mahdollista, mutta historia antaa meille aikaa ja mahdollisuuksia. Ne on käytettävä hyväksemme. Tavoite hyvistä naapuruussuhteista ei saa kadota mihinkään!”

– Itselleni vaakakupissa on painanut raskaasti Putinin näkemys siitä, että edelleen toimitaan sotatoimin etupiiriajattelun pohjalta, sulkien pois kansakuntien oikeuden itse päättää omasta tulevaisuudestaan. Se on pelottava virhe, joka tekee Venäjästä täysin arvaamattoman valtion. Venäjä on ollut täysin piittaamaton kansainvälisistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista sopimuksista. Ei ole näköpiirissä pitkään aikaan, että Venäjä löytäisi johtotähden, joka veisi maata kohti demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota, Gustafsson sanoo.

– Naton jäsenyys ei ole lainkaan ongelmaton, mutta se mikä on tehtävä isänmaamme turvallisuuden ja itsenäisyyden varmistamiseksi, on tehtävä nyt. Tulen äänestämään Natoon liittymisen puolesta.