’’Viltti, eväät ja sateenkaariliput mukaan’’ – Valkeakoskella historian ensimmäinen Pride-piknik

Valkeakoskella järjestetään ensimmäistä kertaa Pride-tapahtuma keskiviikkona 8. kesäkuuta. Tapahtumaa vietetään Lepänkorvan puistossa. Demokraatti / Pirkanmaa

Paikallispoliitikot innostuivat yhdessä ideoimaan tapahtumaa ja nuorisovaltuuston edustajatkin lähtivät suunnitteluun mukaan. Kiinnostusta tapahtuman järjestämistä kohtaan on ollut paljon.

– Hienoa, että saatiin tämä piknik-tapahtuma järjestettyä nyt. Tämänkaltaisesta toiminnasta on tullut kyselyitä jo pitkään etenkin nuorten toimesta, kaupunginhallituksen jäsen Pia Hänninen (sd.) iloitsee tiedotteessa.

– Viime kesänä tuli jo mieleen, että olisi kiva, jos täälläkin olisi jotain meininkiä Pride-viikon aikana liputuksen lisäksi. Pride on tärkeä tapahtuma ja olisi hienoa, jos sen juhliminen olisi jokaisen kunnan kalenterissa, kaupunginhallituksen jäsen Anna Weckström (vas.) toteaa.

Kaupunginvaltuutettuna toimiva ja järjestelyissä mukana oleva sateenkaarinuorten ryhmiäkin vetänyt seksuaalineuvoja Petra Pikkanen (sd.) toivottaa kaikki mukaan tapahtumaan omana itsenään.

­- Tarvitsemme tapahtumia, joihin jokainen on tervetullut omana itsenään juuri sellaisena kuin on. Pride-piknik on tapahtuma meille jokaiselle ja tämä yhteistyö on upeaa. Viltti, eväät ja sateenkaariliput mukaan. Jos sulla ei oo porukkaa, jonka kanssa tulla, etkä halua lähteä yksin, niin laita viestiä meille järjestäjille ja tuu meidän sakin kanssa.

Tapahtuman suojelijana toimii Valkeakosken kaupunginjohtaja Minna Uschanoff, joka korostaa ihmisoikeustyön merkitystä etenkin nyt, kun maailman tapahtumat tarjoavat vihalle kasvualustaa.

– Pride-yhteisö on olemassa, jotta kukaan ei jäisi yksin. Viha ja ennakkoluulot eivät ole koskaan kehittäneet maailmaa hyvään suuntaan. Meitäkin lähelle tullut sotatila Euroopassa tarjoaa vihalle erinomaisen kasvualustan. Koen kaiken työskentelyn ihmisoikeuksien puolesta erityisen tärkeäksi juuri nyt. Jokaisella tulee olla oikeus elämään ja nimenomaan elämään omana itsenään – muuten kyse on vain hengissä pysymisestä, hän toteaa.

Piknikin ohjelmassa on musiikkia, yhdessäoloa, kasvomaalausta ja ilmapallotaidetta piknik-eväiden nauttimisen lomassa. Tapahtuman järjestäjinä ovat Valkeakosken SDP, vasemmisto, vihreät ja nuorisovaltuusto. Mukana ovat myös Hämeen Pioneerit sekä Akaa Pride.