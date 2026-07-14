Tiede ja teknologia
14.7.2026 06:40 ・ Päivitetty: 14.7.2026 06:44
Viranomaiset varoittavat: pysykää kaukana panssarilaiva Ilmarisen hylystä
Ympäristökeskus, merivoimat ja rajavartiolaitos pyytävät työrauhaa Utön edustalle uponneen panssarilaiva Ilmarisen hylyn alueelle. Aluksesta pumpataan pois siellä vielä olevaa polttoöljyä lähiviikkojen aikana.
Syyskuussa 1941 merimiinan räjähdyksen upottamaa Ilmarista on luonnehdittu yhdeksi Itämeren vaarallisimmista hylyistä – ympäristötuhoriskien kannalta.
Aluksen sisällä on yhä arviolta 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Pituudeltaan 93-metrisen panssarilaivan polttoainetankit syöpyvät vähitellen korroosion takia ohuemmiksi, jolloin öljyä alkaa vuotaa mereen yhä enemmän.
Viranomaiset kertovat nyt tekevänsä öljypoiston yhteishankkeena: merivoimien sukeltajat operoivat aluksella ja paikalla päivystävä öljyntorjunta-alus Louhi kerää tarvittaessa vuotoja pois.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN tiedotteen mukaan öljytyhjennystä on harjoiteltu jo usean vuoden ajan. Hylky lepää vaikeasti tavoitettavassa paikassa noin 80 metrin syvyydessä.
Vuonna 2024 tehdyn kuntoarviointitutkimuksen mukaan nyt alkavat olla viimeiset ajat saada öljy turvallisesti ulos hylystä, koska laivan teräsrakenteiden kunto heikkenee pikkuhiljaa. Toistaiseksi öljyä on tihkunut hylyn tankeista mereen suhteellisen vähän, mutta laivan runko voi ruostuessaan murtua, jolloin äkillisen yllätysvuodon riski kasvaa.
Uppoamisessa kuoli 271 ihmistä, ja Ilmarisen hylky onkin hautarauhan alainen suojeltu kohde. Muun muassa sinne sukeltaminen on siviileiltä kielletty.
Ympäristökeskus sanoo uskovansa, että poisto-operaatio on tältä kesältä ohi elokuun alkupuolella. Viranomaiset pyytävät työrauhaa ja toivovat, että merenkävijät välttäisivät turhaa hylkyalueella liikkumista.
ILMARISEN tuhoutuminen on yksi suomalaisen sotahistorian salatuimpia tapahtumia. Muun muassa historioitsija Ville Jalovaaran tänä keväänä ilmestyneessä teoksessa Ilmarinen 1941 – Operaatio Nordwind ja Suomi käydään läpi panssarilaivan epäonnista viimeistä matkaa.
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