Viranomaisten laskelma: 165–190 sutta – Kansanedustaja Kärnän laskelma: Jopa 1 000

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä toteaa, että Luonnonvarakeskuksen tänään julkistamat susikantojen arviot ovat epäuskottavia. Kärnä vaatii, että hallitus osoittaa Luonnonvarakeskukselle lisäresursseja tutkimuksen tekemiseen.

– Luonnonvarakeskuksen julkistamat kanta-arviot ovat oikeansuuntaisia siinä mielessä, että susikanta on kasvanut merkittävästi. LUKE:n arvion mukaan Suomessa on nyt 43% enemmän susilaumoja kuin vuonna 2017. Kokonaisuutena LUKE arvioi, että susia on noin 10% enemmän kuin edellisenä vuotena. On kuitenkin mahdotonta uskoa, että susien kokonaismäärä olisi 165–190 yksilöä. Todennäköisesti oikea luku on noin viisinkertainen, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Jos LUKE:n arvioima susien maksimimäärä kerrotaan Kärnän luvuilla, luku voisi olla jopa 950.

– On käsittämätön ajatus, että kymmenen prosenttia Suomen susikannasta voisi olla samaan aikaan yhdellä ja samalla satakuntalaisella pellolla, kuten olemme voineet riistakamerakuvista todeta, Kärnä heittää.

Hän kehuu maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää (kesk.), joka pitää tärkeänä, että susien esiintymisalueilla asuvien ihmisten näkemykset otetaan huomioon uutta metsästysasetusta ja susikannan hoitosuunnitelmaa valmisteltaessa.

– Tämä on ainoa mahdollinen tie. Ihmisten huolet on huomioitava. On uskomatonta, että tietyillä alueilla ihmiset eivät uskalla enää päästää lapsiaan hämärällä ulos susien takia. Onko todella niin, että jonkun täytyy kuolla ennen kuin asiat muuttuvat? Muutenkin petoasioista pitäisi voida päättää paikallisesti. Siellä se paras asiantuntemus on. Nyt on tärkeää, että mahdollisimman monelle sudelle laitetaan kuula kylkeen seuraavana metsästyskautena.