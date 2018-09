Vireä 130-vuotias tähyää tulevaan – ”Aivan uudenlaista tekemisen meininkiä”

Tänään lauantaina 130-vuotisjuhliaan viettävän Jyväskylän työväenyhdistyksen (JTY) historia saa sen puheenjohtajan, SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkisen rinnan rottingille.

– Olen ylpeä siitä, miten yhdistyksemme on kyennyt eri aikakausina puuttumaan kulloisenakin aikana yhteiskuntaa ja kansalaisia koskettaneisiin epäkohtiin ja hakemaan niihin ratkaisuja, elämään siis ajan hermolla, hän sanoo.

Mäkinen kertoo, että esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella JTY:n aloitteesta Jyväskylään perustettiin ensimmäinen kunnallinen lastenseimi, jotta työläisäitien lapset eivät jääneet vaille huolenpitoa. 1950- ja 60-luvuilla taas tartuttiin vanhusten epäinhimillisiin asuinoloihin.

– Naistoimijamme perustivat jopa oman vanhainkodin vähävaraisille. Viitakodin toiminta jatkuu yhä tänäkin päivänä. Olemme olleet aktiivisesti vaikuttamassa kaupunkikehittämiseen ja puolustaneet kuntalaisten peruspalveluja oikeiston ajaessa niitä alas. Kautta vuosikymmenten olemme vaikuttaneet niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, Mäkinen kertoo.

– Voin ylpeänä katsoa yhdistyksen historiaan ja olla kiitollinen myös siitä, miten poliittinen kotini on tarjonnut tukea ja antanut valmiuksia kulkea myös omalla poliittisen vaikuttamisen polullani, hän jatkaa.

On upeaa nähdä, että meillä toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä.

Ylpeä voi olla myös tämän päivän JTY:stä. Mäkinen kertoo, että toimintaa on uudistettu jäsenistön kanssa niin poliittisen vaikuttamisen kuin järjestötoiminnan puolella. On painotettu osallisuuden, vaikuttavuuden ja avoimuuden lisäämistä. Yhdistyksessä on 527 jäsentä ja talous on vankalla pohjalla.

– Huolimatta työelämää, vapaa-aikaa ja järjestötoimintaa yleensä ravistelleista muutoksista toimintamme kiinnostaa – johtokuntamme nuorin jäsen, Siiri Muhonen, on 19-vuotias. Se kertoo aika paljon, Mäkinen kuvailee.

Hän kiittää Nuorten kotkien aktiivista lapsi- ja nuorisotyötä, Jyväskylän sosialidemokraattisten opiskelijoiden ja nuorten (JSDN) vireyttä opiskelijapolitiikassa sekä kuoroa ja torvisoittokuntaa upeasta kulttuurityöstä. Liikuntakerhossa riittää virtaa ja erityismaininnan ansaitsevat myös Wanhat toverit ja Eläkkeensaajat.

– On upeaa nähdä, että meillä toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. JTY näkyy ja kuuluu aktiivisesti ympäri kaupunkia yhteistyössä muiden puolueosastojen kanssa, Mäkinen summaa.

Menestyksen avaimet ovat käsissämme.

Riitta Mäkisen mukaan JTY katsoo puolueen tavoin rohkeasti tulevaisuuteen. Hän katsoo, että yhdistyksellä on hyvät edellytykset olla viemässä eteenpäin sosialidemokraattien ajamia uudistuksia paikallisessa ja valtakunnallisessa päätöksenteossa. Unohtamatta myöskään oman järjestötoiminnan kehittämistä.

– Omat tulevaisuusinvestointimme tuottavat jo tulosta. Entistä avoimempi päätöksentekokulttuuri, jäsenten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä on tuonut aivan uudenlaista tekemisen meininkiä, Mäkinen kuvailee.

JTY on panostanut viestintään ja tehnyt yhdistyksen toimintaa näkyväksi kuntalaisille ja medialle. Se on Mäkisen mukaan lisännyt yleistä kiinnostusta JTY:n toimintaa kohtaan. Toiminnassa näkyvät Mäkisen mukaan vahvasti SDP:n Suomi 2030 -ohjelman poliittiset kärjet.

– Viimeisimpänä käytännön toimena investoimme työväentalon katolle asennettuihin aurinkopaneeleihin. Aurinkovoimalamme tuotti tänä kesänä huikeat 11 818 kWh, Mäkinen iloitsee.

– Näen tulevaisuuden tarjoavan meille lukemattomia mahdollisuuksia, vaikka haasteitakin on. Mutta niin kuuluu ollakin. Luotan, että omalla työllämme, yhteistyöllä ja puolueemme tuella menestyksen avaimet ovat käsissämme, hän sanoo.