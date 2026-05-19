Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

19.5.2026 10:55 ・ Päivitetty: 19.5.2026 11:18

Viron ilmatilaan lentänyt drooni ammuttiin alas

TANEL MEOS / LEHTIKUVA / STR
Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoi, että droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä.

Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pevkurin mukaan Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian-ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä.

- Saimme etukäteen tietoa latvialaisilta kollegoiltamme, ja myös tutkamme havaitsi Viron eteläosaan saapuvan droonin, Pevkur sanoi ERR:lle.

Pevkurin mukaan droonia ammuttiin Vörtsjärven yllä. Droonin jäänteiden putoamispaikkaa selvitettiin vielä, mutta Pevkurin mukaan sen ennakoitiin olevan maalla eikä järvessä.

Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin.

VIRON puolustusvoimat antoi tiistaina puolenpäivän aikaan hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoi ERR. Ihmisiä kehotettiin suojautumaan ja soittamaan hätänumeroon, jos he näkevät droonin.

Alle tuntia myöhemmin ilmauhan kerrottiin olevan ohi.

Myös Latviassa maan puolustusvoimat antoi tiistaina hälytyksen ilmauhasta osaan maata, kertoo Latvian yleisradio LSM.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 14.18.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
19.5.2026
Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU