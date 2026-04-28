Viron ja Suomen presidentit: Yhteyksien avaaminen Venäjään on mahdollista vasta sodan loputtua ja Euroopan pitää toimia siinä yhdessä

Viron presidentin Alar Karisin mukaan yhteydenpito Venäjään voi alkaa vasta Venäjän hyökkäyssodan loputtua Ukrainassa. Lisäksi Venäjän on hänen mukaansa muututtava. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomessa valtiovierailulla oleva Karis kommentoi asiaa maanantaina yhteisessä lehdistötilaisuudessa presidentti Alexander Stubbin kanssa. Stubb korosti, että Euroopan pitää toimia keskusteluyhteyden avaamisessa yhteistuumin eikä niin, että jotkin valtiot sooloilevat.

Molempien presidenttien mukaan yhteyksien avaaminen on väistämätöntä jossain vaiheessa, koska Venäjä pysyy niin Suomen kuin Vironkin naapurina. Ennalleen suhteet Venäjään eivät kuitenkaan palaa, Stubb ja Karis sanoivat.

– Kaikki sodat päättyvät joskus. Satavuotinen sotakin päättyi, Karis muistutti.

Presidenteiltä kysyttiin myös Yhdysvaltain viivästyneistä asetoimituksista Eurooppaan. Virossa on uutisoitu esimerkiksi siitä, että maa ei saa suunnitellussa aikataulussa ammuksia Himars-rakentinheittimiinsä.

YHDYSVALTAIN ja Suomen syvää puolustusyhteistyötä korostanut Stubb ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, onko Yhdysvallat varoittanut myös Suomea mahdollisista viivästyksistä ase- tai ammustoimituksissa.

- Keskustelemme jatkuvasti puolustusmateriaalin toimituksista, kuten jäänmurtajienkin toimituksista, Stubb sanoi.

Hänen mukaansa on julkinen salaisuus, että Iranin sodalla on ollut vaikutuksia Yhdysvaltain asevarastoihin tai -toimituksiin.

-Mutta en näe mitään syytä huoleen täällä Suomessa, Stubb lisäsi.

Presidentti Karisin mukaan tilanne korostaa entisestään eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittämisen tärkeyttä.

Presidenttien keskusteluissa oli puhetta myös Venäjän öljyä kuljettavasta varjolaivastosta. Viron presidentin mieleistä vanhojen ja huonokuntoisten tankkereiden aiheuttamaa ympäristöonnettomuuden vaaraa on hiukan aliarvioitu. Siksi varjolaivasto pitäisi saada katoamaan Itämereltä.

- Tullessamme tänne Suomeen näimme laivalta, että siellä se Venäjän varjolaivasto on, Karis kertoi.

