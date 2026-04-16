16.4.2026 11:20 ・ Päivitetty: 16.4.2026 11:20
Viron presidentti vierailee Suomessa huhtikuun lopussa
Viron presidentti Alar Karis ja hänen puolisonsa Sirje Karis saapuvat vierailulle Helsinkiin kuun lopussa.
Sisäministeriö kertoi torstaina määräävänsä valtiovierailun vuoksi liputuksesta valtion virastoissa ja laitoksissa 28.-29. huhtikuuta.
Liputus alkaa aamulla kahdeksalta ja päättyy iltayhdeksältä.
Viron presidentin valtiovierailusta ei vielä torstaina ollut kerrottu tarkempia tietoja julkisuuteen.
Karis ja presidentti Alexander Stubb tapasivat myös esimerkiksi viime vuoden helmikuussa.
