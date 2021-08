Virossa iso juhlapäivä – Niinistöltä onnittelut

Viron korkein neuvosto hyväksyi päätöksen 20. elokuuta vuonna 1991 samaan aikaan, kun Moskovassa oli käynnissä vanhoillisten kommunistien vallankaappausyritys.

Vuosipäivän aikana järjestetään muun muassa juhlakonsertteja ympäri Viroa sekä ilotulitus Tallinnan televisiotornista.

Virossa 20. elokuuta on uudelleenitsenäistymisen päivä ja kansallinen juhlapäivä. Varsinainen kansallispäivä on 24. helmikuuta vuoden 1918 itsenäisyysjulistuksen mukaisesti.

My best wishes to our dear neighbours on the 30th anniversary of the restoration of the Estonian independence. Head taasiseseisvumispäeva, Eesti!

— Sauli Niinistö (@niinisto) August 20, 2021