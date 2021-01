”Tämä on salapoliisityötä” – virusmuunnoksia on nyt todettu kaikkiaan 61, suurin osa tullut Britanniasta

Koronaviruksen muuntuneita tapauksia on todettu Suomessa 61, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Britannian varianttia tapauksista on 59 ja Etelä-Afrikan kaksi.

Britannian varianttia on tullut Suomeen 39 tapausta Britanniasta, neljä Ruotsista ja kolme Ghanasta. Kymmenen tapausta on yksittäisistä maista ja kolmen tapauksen alkuperästä ei ole tietoa.

– Minulla ei ole tarkkaa karanteeniin määrättyjen henkilöiden lukumäärää tiedossa. Eilen aamulla heitä oli selvästi yli toista sataa. Nämä tiedossa olevat tartuntatapaukset ja heidän lähipiirinsä on selvitetty hyvin tarkkaan, Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Puumalaisen mukaan karanteeniin määrätyltä ihmiseltä otetaan oireista riippumatta koronavirustesti. Ennen kuin karateeni puretaan, testillä varmistetaan, ettei virusta ole.

Karanteenissa olevia testataan parhaillaan.

– Joitakin tartuntaketjuja näihin tapauksiin on liittynyt ja lähipiirin tartuntoja on ollut. Myös niin, että on ollut kolmen sukupolven tartuntoja eli maahan saapunut henkilö on tartuttanut mahdollisesti perheenjäsenen ja sitten siitä on vielä jatkotartuntoja.

Puumalaisen mukaan muuntoviruksen torjuntatoimet ovat käynnissä ja karanteenissa olevia testataan parhaillaan.

– Tämä on salapoliisityötä – varsinkin näiden kolmen henkilön osalta, joista emme tiedä selvää yhteyttä matkustamiseen. Yritämme selvittä heidän yhteyksiä sekä kontakteja ja sitä kautta selvittää, mistä tämä tartunta olisi voinut tulla.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) muistutti tilaisuuden lopuksi karanteenin tärkeydestä muuntoviruksen ja ylipäänsä koronaviruksen torjunnassa.

– Meidän haaste ei ole pelkästään se, että rajojen yli on tullut ihmisiä, jotka ovat saaneet ulkomailla muuntoviruksen. Vaan ongelma on siinä, että meillä on tapahtunut väestöleviämistä. Tältä osin me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että ulkomaan reissuilta tullessa jäädään karanteeniin. Väestöleviämistä ei voi tapahtua, jos pidetään tästä yhteiseksi hyväksi rakennetusta käytännöstä kiinni.

– Nämä esimerkit, joissa on tapahtunut tartuntaketjuja, tarkoittavat sitä, että karanteeni ei ole pitänyt, Kiuru painotti.

Uutista päivitetty klo 11.55.