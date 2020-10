VM kertoi syyn avata kansliapäällikön haku uudelleen – Demokraatti pyysi asiantuntijan arvioimaan, onko päätös oikeudellisesti perusteltu

Valtiovarainministeriö ilmoitti tänään, että sen kansliapäällikön virka avataan uudelleen hakuun. Johannes Ijäs Demokraatti

Nimityksessä on nähty varsin monia vaiheita, kun sitä on pöydätty ja vensklattu edestakaisin valtioneuvostossa.

Keväällä silloinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) päätti lopulta vetää pois huhtikuussa alivaltiosihteeri Päivi Nergin nimittämisen virkaan.

Tällä päätöksellä haluttiin Kulmunin mukaan taata eduskunnan perustuslakivaliokunnalle rauha selvittää eduskunnan tiedonsaantioikeutta. Selvityksellä oli puolestaan oma kytköksensä myös Nergin toimintaan aikoinaan sote-asioista päätettäessä.

Nyt VM toteaa, että kaikki viran aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Virkaa aikaisemmin hakeneilla on mahdollisuus myös täydentää hakemustaan.

Perusteluna päätökselle ilmoittaa virka uudelleen haettavaksi on se, että valtiovarainministeriön arvion mukaan kansainväliset ja kansalliset olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti syksystä 2019 muun muassa koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja siitä seuranneen maailmantalouden kriisin seurauksena.

”Perustellusta syystä virka tai virkasuhde voidaan tarvittaessa ilmoittaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa jatkaa. Viran tai virkasuhteen aikaisemmat hakijat otetaan tällöin huomioon ilman uutta hakemusta”, sanotaan virkamieslain pykälässä, johon valtiovarainministeriö päätöksensä oikeudellisesti perustaa.

Virkaan ovat hakeneet Lauri Kajanoja, Piotr Marko Lehtonen, Leena Mörttinen, Päivi Nerg, Markus Sovala ja Juhana Vartiainen.

Heistä haastateltiin valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.).

”Uudessa virantäyttöilmoituksessa painotus saattaa esimerkiksi liikkua jonkin verran.”

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen pitää valtiovarainministeriön tänään julkaisemaa perustelua avata virka uudelleen hakuun oikeudellisesti kestävänä. Toimintaympäristön muutos on hänen mukaansa kiistaton syy avata haku.

– Minun näkemykseni mukaan nimityspakettia ja sen ympärillä käytyä keskustelua seuranneena erilaisia perusteltuja syitähän tässä ympärillä ja ilmassa on ollut. Valtiovarainministeriö on nyt selvästi lukinnut ne perustellut syyt tähän ja pidän niitä oikeudellisesti kestävinä. Ehkä tämä nyt hieman herättää kysymään, minkä takia tähän päätelmään on päädytty vasta syksyllä. Perusteltuja syitä avata haku oli olemassa jo keväällä, Rautiainen tosin huomauttaa.

Rautiainen sanoo, että valtioneuvoston istunnon keväiset tapahtumat viestivät siitä, että valtioneuvoston sisällä on ollut erimielisyyttä, miten tehtävää muuttuneissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa tulisi painottaa. Rautiainen ei halua tarkemmin analysoida kevään tapahtumia, mutta käytännössä nimitysharkintaan vaikuttaneissa tapahtumissa on ollut kyse esimerkiksi eduskunnan tiedonsaantioikeuden ympärillä käydystä keskustelusta.

Rautiainen pohtii, että haku olisi voitu avata keväällä mahdollisesti jo siitä syystä, että oli käynyt ilmeiseksi, ettei valtioneuvosto pystynyt etenemään nimittämisessä.

Nyt tehdyn uudelleenhaun ainut oikeudellinen vaikutus on Rautiaisen mukaan se, että hakijoiden joukko voi potentiaalisesti laajentua.

Kun kyseistä virkamieslain pykälää käytetään, tehtävää ei Rautiaisen mukaan myöskään voida rajattomasti uudelleensuunnata vaan korkeintaan hieman tarkentaa. Uudessa virantäyttöilmoituksessa painotus saattaa esimerkiksi liikkua jonkin verran siihen suuntaan, miten paljon hakijalla on osaamista kansainvälisen toimintaympäristöön liittyvässä muutoksessa.