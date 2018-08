Voittopotti 9,5 miljoonaa euroa: suomalaisten joukkue nappasi Dota 2 -videopelin maailmanmestaruuden

Suomalaisten Jesse ”JerAx” Vainikan ja Topias ”Topson” Taavitsaisen joukkue OG on voittanut Dota 2 -videopelin maailmanmestaruuden varhain sunnuntaiaamuna.

Voittopotti on yhteensä 11 miljoonaa dollaria eli noin 9,5 miljoonaa euroa. Kaikkiaan turnauksessa jaettiin palkintorahoja 25 miljoonaa dollaria.

Finaalissa altavastaajana kisaan lähtenyt OG kaatoi kiinalaisen LGD:n 3–2. LGD:tä sponsoroi pariisilainen jalkapallon suurseura PSG.

Maailman suurin e-urheiluturnaus

Dota 2: The International on maailman suurin e-urheiluturnaus, jossa ratkotaan Dota 2 -tietokonepelin maailmanmestaruus.

Dota 2 on videopeliyritys Valve Corporationin luoma strategiapeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta yrittää tuhota vastustajajoukkueen päärakennuksen ja puolustaa omaa rakennustaan.

Valve Corporation on järjestänyt The International -turnausta vuodesta 2011. Suomalaisväriä on nähty finaalissa aiemminkin, sillä viime vuonna Lasse Urpalainen nappasi joukkueensa Team Liquidin kanssa maailmanmestaruuden.

OG:n voitosta kertoi aiemmin Suomessa esimerkiksi Ilta-Sanomat. Yle näytti Kanadan Vancouverissa käydyn Dota 2: The International -turnauksen suorana.