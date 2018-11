Voivatko Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset vielä päästä sotilasvirkoihin? – Kai Mykkänen: ”Laissa ei luetella mitään maita tältä osin eikä ole syytäkään”

Hallitus esittää, ettei kaksoiskansalaisten pääsyä sotilasvirkoihin ole kategorisesti kielletty. Kaikkiin virkoihin tehtäisiin turvallisuusselvitys, jossa kaksoiskansalaisuus olisi yksi kriteeri. Esimerkiksi Suomen ja toisen Pohjoismaan kaksoiskansalaisuus ei kuitenkaan olisi este.

Tämä koskisi sekä Puolustusvoimien sotilasvirkoja, että Rajavartiolaitoksen virkoja ja Raja- ja merivartiokoulua.

Lakiesitys kaksoiskansalaisten pääsystä sotilasvirkoihin ja upseeriopintoihin eteni tänään eduskuntaan. Esityksen mukaan sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain henkilö, jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta ulkomaansidonnaisuutta, joka vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo Demokraatille, että nyt pystytään varmistamaan se, ettei synny vaarantavia sidonnaisuuksia, jotka voivat olla kaksoiskansalaisuuksia, jos sidonnaisuusmaa on sellainen, josta on selvästi nähtävissä että sidonnaisuutta voitaisiin käyttää väärin.

– Hyvin pystyttiin löytämään tie, jossa meidän yhdessä jakama huoli siitä, että totta kai pitää varmistaa, ettei synnyn vaarantavia sidonnaisuuksia yhdistyy siihen, ettei yli 100 000 Suomen ja jonkun muun maan kansalaista kategorisesti leimata toiseen luokkaan kuuluvaksi.

Mykkäsen mukaan laaja turvallisuusselvitys on osa tätä kokonaisarviota ja jatkossa se tehdään kaikille. Kategorista kieltoa kaksoiskansalaisista ei Mykkäsen mukaankaan siis ole.

– Laissa ei luetella mitään maita tältä osin eikä ole syytäkään. Mutta meillä on tiettyjä valtioita jotka omassa lainsäädännössään selkeästi ilmaisee sen, että heidän kansalaisensa on heidän näkökulmastaan aina vain heidän kansalaisensa ja että heidän kansalaistensa velvollisuutensa on kaikissa tilanteessa toimia sidonnaisuusmaan etujen mukaan eikä Suomen etujen mukaan ja tällainen piirre on tietysti aika ongelmallinen.

Mykkäsen mukaan Venäjä on tällainen maa, vaikka laki ei sitä mainitsekaan. Hän ei ota kantaa siihen, voiko Venäjän ja Suomen kaksoiskansalainen tulevaisuudessa saada sotilasvirkoja.

– En lähde arvioimaan tuon enempää.

Ministeri sanoo myös, että lakimuutos koskee vain tulevia hakuja, ei siis nykyisiä virkoja.

– Nyt selvennetään lakiin se, että se on riittävä estoperuste, myös ulkomaan sidonnaisuus ja myös kaksoiskansalaisuus, silloin kun se arvioidaan vaarantavaksi.

Toimittajat Johannes Ijäs, Rane Aunimo