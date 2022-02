Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on pommittanut asuinalueita Ukrainassa – lauantain ja sunnuntain välinen yö oli brutaali

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on pommittanut asuinalueita Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutistoimisto AFP:n mukaan Zelenskyi sanoi verkossa julkaistussa lausunnossaan, että lauantain ja sunnuntain välinen yö oli Ukrainassa brutaali. Presidentin mukaan Venäjä on ampunut muun muassa ohjuksia alueille, joilla ei ikinä ole ollut sotilaskohteita.

Lukuisissa ukrainalaisissa kaupungeissa ja kylissä eletään Zelenskyin mukaan tällä hetkellä oloissa, jollaisia ei ole koettu sitten toisen maailmansodan.

Venäjä on useaan otteeseen vakuuttanut tähtäävänsä ainoastaan sotilaskohteisiin. Ukraina on puolestaan jo aiemminkin raportoinut, että myös siviilikohteita on vahingoittunut Venäjän iskuissa.