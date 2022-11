Von der Leyen: EU:n komissio valmistelee yhdeksättä pakotepakettia Venäjää vastaan

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo komission valmistelevan yhdeksättä pakotepakettia Venäjää vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomessa vierailulla oleva von der Leyen kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa tänään Espoon Nuuksiossa. Hän totesi myös olevansa luottavainen, että venäläiselle öljylle saadaan lähiaikoina sovittua hintakatto.

Von der Leyen lisäsi, että Venäjän hyökkäykset Ukrainan siviili-infrastruktuuriin ovat sotarikoksia. Hän kertoo Euroopan unionin seisovan Ukrainan rinnalla niin pitkään kuin on tarpeen.

- Tiedän, että ukrainalaiset ystävämme selviytyvät tästä tragediasta. Sillä he ovat vahvoja ja heidän asiansa on oikeutettu.

Aiemmin tällä viikolla Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Islannin-vierailullaan Euroopan olevan valmis määräämään Venäjälle vielä aiempaa raskaampia pakotteita.

MEDIATILAISUUDESSA Von der Leyen rauhoitteli suomalaisten huolta Euroopan komission ehdottamasta sitovasta ennallistamisasetuksesta, joka on herättänyt runsaasti kritiikkiä etenkin arvioitujen korkeiden kustannusten vuoksi. Asetuksen vuosikustannusten on arvioitu olevan Suomelle noin 930 miljoonaa euroa. Luku olisi unionin kolmanneksi suurin ja suhteellisesti suurin.

Von der Leyen muistutti, että EU:ssa ehdotusta käsitellään parlamentin, neuvoston ja komission edustajien välisissä kolmikantaneuvotteluissa, joissa ehdotuksiin yleensä tehdään aina muutoksia.

- On tärkeää, että meillä on yhteinen päämäärä taistella ilmastonmuutosta vastaan, siitä on sovittu Euroopan unionissa. Osana tätä on biodiversiteetin (biologinen monimuotoisuus) säilyttäminen ja terveet metsät, von der Leyen sanoi.

Hän myös kehui suomalaisten metsäosaamista.

- Me voimme oppia kokemuksista, kuinka tasapainottaa metsien talouskäyttö sekä suojella ja ennallistaa metsää, jos se on tarpeen. Se on oppimiskokemus koko Euroopan unionissa.

Von der Leyen kertoi, että kustannusten arviointiin vaikutti se, että esimerkiksi Suomen kohdalla tiedot alueiden kunnosta eivät olleet kattavia. Hänen mukaansa alueista, joista ei ollut käytettävissä dataa, tehtiin kolme eri mallia, jotka kuvastavat parasta mahdollista kuntoa, keskimääräistä kuntoa ja huonoa kuntoa.

- Jos katsotaan vain huonointa mallia, tullaan niihin kustannuslukuihin, joista on keskusteltu, von der Leyen sanoi.

Hän arvioi, että ennallistamiseen voisi käyttää EU-rahaa. Hänen mukaansa koko Euroopan tasolla metsiin voitaisiin laittaa vuosittain rahaa noin 6-8 miljardia euroa.

- Uskon, että tämä on hyvin tärkeää paitsi Suomelle myös Ruotsille ja Virolle. Meillä on samanlainen lähestymistapa. Tiedämme, kuinka arvokkaita metsät ovat. Tiedämme, kuinka tärkeitä ne ovat elämälle, ihmisten elinkeinoille ja talouden perustana. Joten jaamme tavoitteen suojella sitä ja, jos tarpeen, ennallistaa ja pitää ne terveinä.

Von der Leyen korosti, että komission tavoitteena on saada jäsenmaat kehittämään omia suunnitelmiaan, kuinka asiassa edetään.

- On kyse teidän suunnitelmistanne.

Meidän täytyy säilyttää huolellinen tasapaino metsän hakkuiden ja monimuotoisuuden suojelemisessa.

VON DER LEYEN osallistui Nuuksiossa järjestettyyn In to the Woods -tapahtumaan, jossa olivat paikalla myös muun muassa Suomen pääministeri Sanna Marin, Viron pääministeri Kaja Kallas ja Ruotsin varapääministeri Ebba Busch. Päivän varsinainen aihe koski sitä, millaisia ratkaisuja metsät tarjoavat hyvien elinympäristöjen tavoittelussa.

Into the Woods -tapahtuma on osa Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta, jonka tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön kestä

Pääministeri Sanna Marin totesi, että EU:ssa on jo otettu paljon askeleita energiatehokkuudessa. Hänen mukaansa seuraavaksi täytyy ottaa askeleita materiaalitehokkuudessa, jossa biopohjaiset ratkaisut voivat olla ratkaisu.

- Meidän täytyy säilyttää huolellinen tasapaino metsän hakkuiden ja monimuotoisuuden suojelemisessa. Metsän ekosysteemeillä on myös merkittävä rooli päästöneutraaliustavoitteessamme, Marin sanoi medialle.

Liisa Kujala, Markku Uhari / STT

Juttua muokattu 24.11. klo 13.59: täydennetty kauttaaltaan tiedotustilaisuuden annilla.