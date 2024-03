Von der Leyen: Humanitaarinen apu saadaan kulkemaan meriteitse Kyproselta Gazaan ehkä jo sunnuntaina

Humanitaariset avustuskuljetukset Kyprokselta Gazaan voidaan aloittaa ehkä jo tänä viikonloppuna, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyproksella vieraileva von der Leyen sanoi, että meriteitse Kyprokselta kulkeva humanitaarinen käytävä saadaan mahdollisesti avattua sunnuntaina.

Merikuljetuksista toivotaan apua Gazan humanitaariseen kriisiin, joka on seurausta Israelin sotatoimista alueella. Alueen ruokapulaa on pyritty helpottamaan ilmasta pudotettavilla avustuspaketeilla, mutta niitä on pidetty epätarkkana ja riittämättömänä ratkaisuna.