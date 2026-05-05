Von der Leyen kuittasi Trumpin tulliuhittelut: EU on valmistautunut kaikkiin skenaarioihin

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25 prosenttiin. Viime vuonna EU:n ja Yhdysvaltojen solmima kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15 prosenttia.

Perjantaisessa päivityksessään Trump syytti EU:ta siitä, että unioni ei noudata kauppasopimusta.

Toimittajille Armenian ja EU:n huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet.

- Sopimus on sopimus, ja meillä on sopimus, von der Leyen sanoi.

- Molemmat osapuolet kunnioittavat toistensa erilaisia ​​demokraattisia menettelyjä sopimuksen täytäntöönpanossa, hän lisäsi.

Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa.

NIIN ikään Armeniassa tiistaina vierailulla ollut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että EU:n tulisi ottaa käyttöön niin kutsuttu kauppasinko eli pakottamisen vastainen työkalu, jos Trump laittaa tulliuhkauksensa täytäntöön. Työkalu mahdollistaisi lukuisia Yhdysvaltojen kaupankäyntiä EU:ssa rajoittavia toimenpiteitä.

Armenian pääkaupungissa maanantaina alkanut ensimmäinen EU:n ja Armenian välinen huippukokous jatkui tiistaina. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja von der Leyen kävivät keskusteluja Armenian pääministerin Nikol Pashinjanin kanssa.

- Tämän huippukokouksen myötä otamme yhteistyössämme harppauksen eteenpäin, von der Leyen sanoi.

EU:n kanssa kumppanuussopimuksen muutama vuosi sitten solminut Armenia on neuvotellut syvenevästä yhteistyöstä unionin kanssa. Tiistaina EU ja Armenia allekirjoittivat sopimuksen yhteistyön vahvistamisesta energia-, liikenne- ja digiasioissa.

Maanantaina Jerevanissa järjestettiin myös Euroopan poliittisen yhteisön (EPY:n) kokous, jossa Suomea edusti pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.52.