Von der Leyen puolusti taas puolustuskomissaarin salkkua – otti kantaa myös “Putinin ystäviin”

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui keskiviikkona jälleen puolustuskomissaarin tehtävän perustamisen puolesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän on jo aiemminkin sanonut, että haluaisi perustaa tehtävän, jos tulee itse valituksi jatkokaudelle.

Von der Leyen ilmoitti tällä viikolla pyrkivänsä toiselle kaudelle Euroopan komission johtoon. Hän vahvisti ehdokkuutensa maanantaina Berliinissä kristillisdemokraattisen CDU-puolueensa kokouksen jälkeen.

Komission puheenjohtajan ehdottama puolustuskomissaari johtaisi Euroopan uudelleen aseistamiseen tähtääviä pyrkimyksiä ja keskittyisi puolustusteollisuuden perustan vahvistamiseen.

- Kansalaiset haluavat enemmän Eurooppaa puolustukseen, von der Leyen sanoi toimittajille.

- He haluavat meidän investoivan enemmän. He haluavat meidän investoivan paremmin. He haluavat meidän investoivan eurooppalaisesti ja älykkäämmin, hän lisäsi.

EU järjestää Euroopan parlamentin vaalit kesäkuussa, ja uusi komissio valitaan vaaleja seuraavien kuukausien aikana. Von der Leyen on saanut tukea useilta Euroopan valtioilta ja on ennakkosuosikki tehtävään seuraaviksi viideksi vuodeksi.

Von der Leyen puhui keskiviikkona Brysselissä rinnallaan Manfred Weber. Weber johtaa keskustaoikeistolaista Euroopan kansanpuoluetta, jonka on määrä ensi kuussa valita von der Leyen puolueen ehdokkaaksi komission johtoon.

EU-KOMISSION puheenjohtaja esitti näkemyksiään Euroopan puolustuskyvyn nostamisesta turvallisuuspoliittisesti epävarman oloisen tilanteen keskellä.

Myöhemmin tällä viikolla tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainassa. Toisaalta samaan aikaan Eurooppaa varjostaa mahdollisuus siitä, että eristäytymispolitiikkaa suosiva Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump saattaa tehdä paluun Valkoiseen taloon.

Trump on republikaanipuolueen todennäköinen ehdokas marraskuisissa presidentinvaaleissa. Kampanjansa aikana hän on muun muassa julistanut, ettei suostuisi suojelemaan niitä Nato-liittolaisia, jotka eivät täytä talousvelvoitteitaan.

Osittain juuri näistä syistä vaatimukset unionin puolustuskyvyn vahvistamisesta ovat lisääntyneet.

EUROOPASSA on monin tavoin pyritty vahvistamaan asetuotantoa. Tästä huolimatta Euroopalla on vaikeuksia valmistaa tarpeeksi aseita pitääkseen Ukrainan varusteltuna taistelutantereella sekä täydentääkseen omia varastojaan.

Näillä näkymin 27 jäsenmaan unioni ei onnistu täyttämään lupaustaan toimittaa Ukrainalle miljoona tykistöammusta maaliskuuhun mennessä.

Sillä välin Venäjä on onnistunut tehostamaan omaa tuotantoaan ja saanut mittavia ammustoimituksia Pohjois-Koreasta.

EU:n on määrä julkistaa uusi suunnitelma eurooppalaisen tuotannon ja EU-maiden yhteishankintojen lisäämiseksi ensi kuun alussa.

EUROOPAN puolustuskyvyn lisäksi von der Leyen kommentoi keskiviikkona Venäjää. Hän sulki pois mahdollisuuden yhteistyöstä Venäjän presidentin Vladimir Putinin “ystävien” kanssa seuraavassa EU-parlamentissa.

- Ne, jotka puolustavat arvojamme Putinin ystäviä vastaan, he ovat niitä, joiden kanssa haluan työskennellä.

Von der Leyeniltä kysyttiin, tekisikö hän yhteistyötä sellaisen parlamentin enemmistön kanssa, johon kuuluu oikeistolaisia ​​Euroopan konservatiiveja ja reformisteja, jos hänet valittaisiin uudelle kaudelle.

Von der Leyen sanoi kesäkuisten vaalien muuttavan parlamentin poliittisten ryhmien kokoonpanoa, mutta hän veti punaisen viivan Venäjä-mielisten puolueiden kohdalle.

- On tärkeää, että työskentelen ryhmien kanssa, jotka ovat Eurooppa-, Nato-, Ukraina-mielisiä ja selvästi demokraattisten arvojemme kannattajia.

- Putinin ystävät: mahdotonta, hän lisäsi.

Mielipidemittausten perusteella laitaoikeiston odotetaan saavan lisää paikkoja vaaleissa.