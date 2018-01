VOS-työryhmän rahoitusleikkuri osuu vain Tampereen Työväen Teatteriin

Unto Vesa on presidentinvaalien toinen veturi Tampereella. Takana seisomassa Tampereen sos. dem. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jyrki Koskinen.

SDP:n presidenttiehdokkaan, kansanedustaja Tuula Haataisen vaalikahvila avattiin perjantaina Tampereella. Kahvila sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 3. Kodikkaat tilat löytyvät heti Tampereen raatihuoneen takaa.

Maanantaina Keskustorilla aukeaa perinteinen vaalimökki. Ajatuksena on, että mökki olisi auki ainakin arkisin kello 10-14 ja kahvila arkisin kello 14-18. Lauantaina molemmat vaalipisteet palvelevat sen mukaan, miten vaalityöntekijöitä ja äänestäjiä riittää. Talkoolaisia tarvitaan niin vaalimökillä kuin kampanjakahvilassakin.

Perjantaina avattu kahvila on sisustettu ja kalustettu varsin viihtyisäksi. Se sijaitsee katutasossa, minne ihmisten on helppo poiketa kupposelle kahvia. Tarjolla on myös pieniä leivonnaisia ja lakritsia.

Presidentinvaalien yhteydessä Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön uusi puheenjohta Jyrki Koskinen pääsi toteuttamaan ideaansa vaalien aikana keskellä kaupunkia toimivasta pop up kahvilasta. Sijainniltaan parempaa paikka tuskin olisi voinut löytää.

Koskinen on sitä mieltä, etteivät toritapahtumat enää riitä.

Kampanjavastaavina Kaisa Penny ja Unto Vesa

Tampereella vaaleista vastaavat ja niitä koordinoivat kampanjavastaavat Kaisa Penny ja Unto Vesa. Aikaansaavasta parivaljakosta viimeksimainittu oli vaalikahvilan avajaisissa paikalla.

Vesa kertoi, että vaalikahvilan tilat kunnostettin parissa päivässä talkoovoimin. Tavoitteena on, että kaupunkilaiset ja poliitikot tapaisivat kahvilan suojissa ja keskustelisivat vaaleihin liittyvistä ja muistakin ajankohtaisista asioista. Enää pelkästää toritapahtumat eivät riitä.

Vesan mukaan vaalikahvila on osoitus siitä, että äänestäjiä on tavattava lähellä heitä. Niinpä tyhjillään ollut liiketila on tarkoitukseen mitä parhain.

– Tarjoamme kahvilaan poikkeaville tietysti kahvia ja jotain makeasti suussa sulavaa. Kerromme Tuulasta – hänen vahvuuksistaan ja aikaansaannoksistaan. Niitä kyllä rittää. Teemme valistustyötä, Unto Vesa sanoo.

Polkupyörienkin pelättiin joutuvan sosialisoitaviksi

Kahvilassa ”työvuorossa” oleva Teuvo Pernu muisteli kahvipöytäkeskustelussa presidentinvaaleja, joissa Mauno Koivisto oli voitokkaana ehdokkaana.

– Silloin ihmisiä peloiteltiin jopa sillä, että polkupyörätkin sosialisoidaan. Vuorineuvokset propagoivat väitteillä, että Suomi joutuu eristetyksi – jopa Euroopasta.

Ainakin vanhemmat kansalaiset muistavat, että jokaisessa presidentinvaalissa on ollut erikoispiirteensä. Kun Martti Ahtisaari erinäisten episodien jälken kieltäytyi ehdokkuudesta, ja rooli lankesi Tarja Haloselle, demareilta vaadittiin kovaa vaalityötä. Erilaiset ennakkoluulot

oli voitettava.

Teuvo Pernu, joka tuolloin vastasi SAK:n toiminnasta Pirkanmaalla kertoo, että yksistään hänen käsiensä kautta kulki 30 000 Halosen vaalimainosta.

Muistoihin nousi myös Sauli Niinistön kampanja työväen presidenttinä. Kahvipöytäkeskustelussa todettiin, että sitä hän ei ollut, eikä ole nytkään.

Haatainen vierailee jälleen 19. tammikuuta

Haataisen suunnitelmiin kuului tänään yllättää vaalikahvilan avajaisia viettävät ihmiset. Aikaa oli vain muutama minuutti ennen Tampereen yliopistolla alkavaa vaalitilaisuutta.

Perjantaina 19. tammikuuta Haatainen vierailee jälleen Tampereella ja Pirkanmaalla. Päivään on mahdutettu monenlaista. Klo 17 Haatainen saapuu Tampereen vaalimökille.

Tämän jälkeen luvassa on Rauhanjuhla Työväenmuseo Werstaan Galleria Bertelissä klo 18 alkaen. Juhlassa on luvassa rauhantutkija Unto Vesan puheenvuoro, Ahti Jokisen, Ilmo Korhosen ja Vesa Tuomen esittämää musiikkia, sekä tietenkin Tuula Haataisen juhlapuhe. Tilaisuudessa on myös kahvitarjoilu.

Samana iltana Demarinuoret järjestävät vielä vaalikahvilassa vohvelikahvilan.