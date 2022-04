VR kertoo irtautuvansa idän tavaraliikenteestä mahdollisimman nopeasti – ”Päätöksen valmistelu on ollut valitettavan pitkä ja vaikea prosessi”

VR Groupin hallitus on tehnyt päätöksen idän tavaraliikenteen hallitusta pysäyttämisestä. Päätöksen myötä tavaraliikennettä hoitava VR Transpoint laatii suunnitelman liikenteen alasajamiseksi. Asiasta kerrotaan tiedotteessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

VR:n mukaan liikenteen alasajossa huomioidaan Suomen huoltovarmuuden tarpeet. VR tavoittelee liikenteen mahdollisimman nopeaa alasajoa, mutta arvio on, että prosessiin kuluu useita kuukausia.

”Yhtiössä on sodan alusta alkaen työstetty kokonaisarviota sidosryhmät ja huoltovarmuus huomioiden. Työ on nyt saatu näiltä osin päätökseen. Päätöksen valmistelu on ollut valitettavan pitkä ja vaikea prosessi”, VR Groupin vt. toimitusjohtaja Topi Simola sanoo tiedotteessa.