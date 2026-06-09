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Politiikka

9.6.2026 06:10 ・ Päivitetty: 9.6.2026 06:10

VTV: Nato-jäsenyyden kustannuksia ei ole esitetty tarpeeksi läpinäkyvästi

KALLE PARKKINEN / LEHTIKUVA / STR

Suomen Nato-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

VTV:n mukaan vaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta.

Nato-jäsenyyden valtiontaloudellinen merkitys on huomattava. Hallitus arvioi liittymisen yhteydessä, että Naton jäsenyydestä valtiolle aiheutuvat suorat kustannukset ovat 70-100 miljoonaa euroa vuodessa.

- Epäsuorien kustannusten voi arvioida olevan vielä huomattavasti suuremmat. Epäsuoria kustannuksia aiheutuu erityisesti Naton velvoitteiden toimeenpanosta, VTV arvioi.

Jäsenyyden hakuvaiheessa huomattavasti suurempien epäsuorien kustannusten määrää tai suuruusluokkaa ei arvioitu.

LIITTYMISEN jälkeen kustannusarviot ovat tarkentuneet. Talousarvioesityksissä tai muissa julkisissa asiakirjoissa esitetään tietoa valtiontaloudellisista vaikutuksista. Tieto on VTV:n mukaan kuitenkin hajanaista ja siitä on vaikeata muodostaa kokonaiskuvaa.

Lisäksi epäsuorien kustannusten määrästä on tehty vain yksi arvio, joka ei ole julkinen.

Jatkossa Natoon liittyvät kustannukset sisältyvät pääosin puolustuksen kasvaviin määrärahoihin, eikä niitä ole tarkoituksenmukaista erottaa omana kokonaisuutenaan kansallisen puolustuksen kustannuksista.

- Natosta aiheutuvien velvoitteiden toimeenpanoon tulee kuitenkin etsiä kustannustehokkaita ratkaisuja, mikä edellyttää valtiontaloudellisten vaikutusten arviointia ja läpinäkyvää esittämistä, kertoo ylitarkastaja Juho-Matti Paavola viraston tiedotteessa.

Tarkastuksessa todettiin, että valtionhallinto on tuottanut pääosin riittävästi tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Lisäksi hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi Natoon liittyvistä asioista, mutta ei aina riittävän oma-aloitteisesti, oikea-aikaisesti tai ennakoivasti.

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