VTV:ltä moitteet EU-rahoituksen hallinnointimallille Suomessa

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV moittii EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman hallinnointimallia Suomessa liian monimutkaiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteena on vauhdittaa ihmisten, talouden ja yhteiskunnan toipumista koronakriisistä. Suomen saama osuus tukivälineen rahoituksesta on noin 1,8 miljardia euroa vuosina 2021-26.

Päivitettyyn suunnitelmaan sisältyy VTV:n mukaan Suomessa yhteensä 131 tavoitetta ja 55 toimenpidettä, joita toimeenpanee 31 viranomaista.

- Elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä kestävän kasvun ohjelman vaikuttavuutta ei ole tällä hetkellä mahdollista seurata ja arvioida kokonaisuutena. Näin ollen ei ole mahdollista todentaa, mitä saadulla rahoituksella ja ohjelman toimeenpanolla on saatu aikaan, tilintarkastuspäällikkö Jari Sanaskoski sanoo VTV:n tiedotteessa.

Elpymis- ja palautumistukivälineestä maksettu rahoitus on VTV:n tarkastuksen mukaan käytetty välinettä koskevien normien mukaisesti.

– Mitä enemmän viranomaisia on toteuttamassa suunnitelmaa, sitä haastavampaa on varmistaa, että kaikilla on riittävästi EU-varojen hallinnoinnin edellyttämää erityisosaamista. Toiminnan tulisi olla riittävän yhdenmukaista ja tasalaatuista, Sanaskoski sanoo.