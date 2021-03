VTV:n pääjohtaja kiistää virkarikossyytteen – kokoomuksesta arvio: ”Yli-Viikari eroaa viikon kuluessa”

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kiistää syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen. Yli-Viikari kertoo asiasta tiedotteessa. Muutoin hän ei kommentoi poliisin esitutkintaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) ilmoitti tänään, että puhemiehistö tapaa Yli-Viikarin jo maanantaina. Tapaamista aikaistettiin noin viikolla aiemmin sovitusta. Vielä perjantaina kerrottiin, että puhemiehistö olisi tapaamassa Yli-Viikaria pääsiäisen jälkeisenä tiistaina.

Vehviläisen mielestä julkisuudessa olleet tiedot Yli-Viikarin rahankäytöstä muun muassa kampaamo- ja kauneuspalveluihin näyttävät huonosti harkituilta ja heikentävät julkisten varojen käyttöä valvovan viraston uskottavuutta.

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että Yli-Viikarille ostettiin vuosina 2018–2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä runsaan 4 700 euron arvosta.

Vehviläisen kriittiset kommentit Yli-Viikarin toiminnasta ovat huomionarvoisia, sillä eduskunta valitsee VTV:n pääjohtajan tehtäväänsä ja voi hänet myös erottaa.

Eduskunnan yhteydessä toimivan VTV:n tehtävänä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä muun muassa puolue- ja vaalirahoitusta.

Yli-Viikari sanoo tiedotteessa pitävänsä tärkeänä, että eduskunta, hallinto ja kansalaiset voivat luottaa VTV:n toimintaan.

– Näen, että tässä tilanteessa on tarve vahvistaa ja varmistaa tätä luottamusta. Näen hyväksi käydä asiat läpi myös eduskunnan puhemiehen johdolla.

”Tarkastelen omia ja viraston kuluja kriittisesti.”

Yli-Viikarin tapaus on parhaillaan selvitettävänä eduskunnan tarkastusvaliokunnassa. Valiokunta perehtyy muun muassa VTV:n matkakulujen ja matkustussääntöjen valvontaan ja tarkastuksiin.

– Kun asia on selvitetty, eduskunta tekee tarpeelliset johtopäätökset. Asian päätöksenteossa otetaan huomioon, että tarkastusviraston pääjohtajan nimittää eduskunnan täysistunto, eduskunta kirjoittaa tiedotteessaan.

Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä keskustella tapauksesta ensi tiistaina.

Myös keskusrikospoliisi tutkii osaltaan viraston toimintaa.

Yli-Viikari on toiminut VTV:n pääjohtajana vuoden 2016 alusta. VTV:n pääjohtajan toimikausi on kuusi vuotta.

Yli-Viikari viittaa tiedotteessa tarkastusvaliokunnan selvitykseen VTV:n taloudenpidosta.

– Tarkastelen omia ja viraston kuluihin liittyviä päätöksiä kriittisesti ja tulen ottamaan tarkastusvaliokunnan näkemykset huomioon.

Yli-Viikari sanoo toivovansa, että tarkastusvaliokunnan selvityksen ollessa käynnissä valiokunnalla ja VTV:n henkilöstöllä on työrauha.

– Tästä syystä en ole kommentoinut viraston taloudenhoitoon liittyviä asioita julkisuuteen.

Yli-Viikarin mukaan mediajulkisuus on johtanut lukuisiin tietopyyntöihin. Hänen mukaansa VTV vastaa tietopyyntöihin julkisuuslain mukaisesti.

Kiuru: ”Ihmettelen, jos pääjohtaja ei ymmärrä viestiä”

Eduskunnan tarkastusvaliokunnassa istuva kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) vaati lauantaina Twitterissä, että Yli-Viikarin asemasta järjestetään tarvittaessa luottamusäänestys eduskunnan täysistunnossa.

– Kun tarkastusvaliokunnan mietintömme valmis, niin sen pitää johtaa luottamusäänestykseen. Vastakkain eivät ole hallitus ja oppositio. Vastakkain ovat hyvä ja huono hallintokulttuuri, Kiuru kirjoitti.

Kiurun mukaan tarkastusvaliokunnan on määrä jatkaa Yli-Viikarin tapauksen käsittelyä heti pääsiäisen jälkeen. Tarkastusvaliokunta on kuullut useita asiantuntijoita tapaukseen liittyen, ja nyt on käynnissä mietinnön sorvaaminen.

Kiuru sanoi Twitterissä myös veikkaavansa, että Yli-Viikari eroaa tehtävästään viikon kuluessa.

– Jos Suomen protokollan kakkonen eli eduskunnan puhemies sanoo niin kuin hän on tänään sanonut, ihmettelen, jos pääjohtaja ei ymmärrä viestiä, Kiuru sanoi STT:lle.

Yli-Viikarin erottamiseen tarvitaan Kiurun mukaan eduskunnan täysistunnon päätös. Eduskunnan kansliatoimikunta voi Kiurun mukaan pidättää pääjohtajan määräajaksi virkatehtävistään, mutta ei erottaa häntä.