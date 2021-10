Vulkaaninen tuhkapilvi haittaa lentoliikennettä Kanarialla – La Palman lentokenttä suljettiin

Espanjan Kanarialla suljettiin La Palma -saaren lentokenttä torstaina aamulla vulkaanisen tuhkapilven takia. Kenttä suljettiin nyt toisen kerran sen jälkeen, kun La Palmalla sijaitseva tulivuori alkoi purkautua 19. syyskuuta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lentokentän valtio-omisteisen operaattorin Aenan tiedottaja ilmoitti, että La Palman kentän kiitotiellä on tehtävä puhdistustöitä ennen kuin kenttä voidaan avata uudelleen.

Saaren tulivuorenpurkaus on pakottanut tuhansia ihmisiä evakkoon, ja laava on tuhonnut myös rakennuksia. Huolta on aiheuttanut lisäksi se, synnyttääkö laava mereen valuessaan myrkkykaasuja.

Observatoriostaan tunnettu La Palma ei ole Kanarian keskeisiä turistikohteita.