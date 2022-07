Vuoden 2022 kesäkuun välitilinpäätös

Korona-aika, Ukrainan sota, Naton jäseneksi hakeminen, TES-kierrokset, inflaatio ja taloutta uhkaava taantuma. Viime aikoina on ollut paljon suuria ja monisyisiä asioita tai tapahtumia, joista useat negatiivisia. Maailman melskeissä voidaan huomata, että onneksi meillä on ollut sosialidemokraattien ja Sanna Marinin ammattitaidolla johtama hallitus, jotta olemme voineet luottaa perusvireeltään solidaariseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan. Maria-Riitta Mällinen

Hallitus päätti jo aiemmin korottaa sosiaalietuuksia. Ei ehkä riittävästi kaikkien mielestä, mutta kuitenkin päätettiin parantaa kaikista heikoimmassa olevien toimeentuloa. Tämäkin asia, josta Kokoomus vielä alkuvuodesta oli kovilla puheilla leikkaamassa. Polttoaineiden hinnat kirpaisevat etenkin meillä pitkien etäisyyksien maakunnassa. Aivan samalla tavalla ruoan ja muiden elinkustannusten nousu osuu kipeimmin pienituloisiin, keskituloisista puhumattakaan. Haastavassa ajassa meidän on etsittävä ja löydettävä parhaat ratkaisut ennen kaikkea heidän tukemiseksi, joihin hintojen nousu kovimmin iskee. Työmatkavähennyksen korotus oli oikea teko, mutta lisää toimenpiteitä tarvitaan.

Maailmalta olemme saaneet viime aikoina kuulla, että länsimaissakaan poliittinen kehitys ei ole aina pelkästään parempaan suuntaan. Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätökset aselaista ja aborttioikeudesta ovat syystä huolestuttaneet demokraattisten ja liberaalien arvojen puolesta kamppailevia ympäri maailman. Jokaisella on oikeus kantaa asetta, mutta kenelläkään ei ole suojaa tehdä abortti. Jälkimmäisen kohdalla kyse on ihmisoikeuksista, jotka on taisteltu lakeihin ja käytäntöihin vuosien työllä. Jokaisella tulee olla oikeus päättää kehostaan. Minun sosialidemokraattiseen ajatteluuni ei millään mahdu se, ettei aborttia saa tehdä, mutta synnytyksestä maksetaan tuhansia euroja, vanhempainvapaata ei välttämättä ole taattu, synnytyksiin kuolee merkittävä määrä naisia eikä lapsiperheitä tueta.

Meitä sosialidemokraatteja tarvitaan niin maailmalla kuin Suomessakin. On vielä paljon tehtävää esimerkiksi peruskoulun kehittämiseksi, nuorten ja lasten mielenterveyden parantamiseksi, ikäihmisten arvokkaan hoivan saamiseksi. Tämä hallitus on osoittanut, etteivät sosialidemokraatit unohda Lappia: äkillisen muutoksen varoja on suunnattu niin Kemiin kuin Utsjoellekin. Lisäksi paljon parjatuista väylähankkeista rahaa sai mm. kehnosta kunnostaan paljon julkisuudessa ollut Kilpisjärventie.