Vuoden valtuutettu -finalisti Jenni Jokinen: ”Sastamala pyrkii kaikin tavoin edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä”

Jenni Jokinen on toiminut SDP:n kaupunginvaltuutettuna Sastamalassa vuodesta 2009. Hallintotieteiden kandidaatti on tällä hetkellä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja henkilöstöjaoston puheenjohtaja.

Miksi lähdit kuntapolitiikkaan – millaisiin asioihin haluat vaikuttaa?

– Lähdin kuntapolitiikkaan 21-vuotiaana vaaleissa vuonna 2004 ja aloitin silloin varavaltuutettuna. Minulla oli heti silloin ajatuksena, että haluan puhua niiden kaikkein heikoimpien ihmisten puolesta, joiden ääni ei yleensä kuulu. Minulla on edelleen se vahva palo puolustaa heitä, joilla ei ole liikaa puolustajia – pienituloisia, lapsiperheitä, mielenterveyspotilaita, erityislapsia, kehitysvammaisia, yksineläviä eläkeläisiä. Se on pitkä luettelo.

– Palo kaikkein heikoimpien puolustamiseen tulee varmasti kotoa. Minut on kasvatettu todella vahvasti siihen, että jokaisella ihmisellä on ihan yhtä suuri ihmisarvo taustasta tai tulotasosta riippumatta. Sitä jokaiselle ihmiselle kuuluvaa ihmisarvoa haluan edelleen puolustaa.

Vuoden valtuutettu 2023 Demokraatin ja SDP:n kilpailussa etsitään aktiivista, yhteishenkeä luovaa, yhteistyökykyistä, kuntalaisia kuuntelevaa ja innostavaa SDP:n kunnan- tai kaupunginvaltuutettua

Kilpailun viisi finalistia esitellään Demokraatissa

Voittaja valitaan kaikille avoimella äänestyksellä

Äänestys alkaa 26.1.2023, ohjeisiin löydät jutun lopusta.

Vuoden valtuutettu 2023 palkitaan komealla tittelillä sekä tuhannen euron matkalahjakortilla ja hänestä tehdään pitkä henkilöhaastattelu Demokraattiin

Sote-uudistus muuttaa kuntien toimintaa. Millainen on tulevaisuuden Sastamala?

– Tulevaisuuden Sastamala huolehtii siitä, että ihmisten perusarki toimii ja palvelut, kuten laadukas perusopetus ja varhaiskasvatus, ovat helposti ja hyvin saatavilla. On tärkeää, että tukea tarvitsevat oppilaat saavat sitä.

– Sastamala pyrkii kaikin tavoin edistämään kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta- ja kirjastopalvelut on pidettävä kunnossa niin, että jokaisella on niistä mahdollisuus nauttia. Nyt iloitaan, että Sastamalaan saadaan viimein uimahalli – sitä demarit ovat ajaneet jo vuosikymmenten ajan!

– Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara, joten heidän jaksamisensa tukeminen on erittäin tärkeää. On myös tuettava järjestöjä, jotka tekevät paljon ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää työtä.

Mikä on supervoimasi valtuutettuna, missä olet erityisen hyvä?

– Antisupervoimani on itseni kehuminen – se on vaaleissakin aina tosi vaikeaa! Muut ovat antaneet kiitosta siitä, että olen hyvä kuuntelemaan ja tarttumaan toimeen. Koen sen itselleni todella luontevaksi. Vien eteenpäin niitä asioita, joista kuntalaiset tai henkilöstö ovat ottaneet minuun yhteyttä. Olen ihmisiin yhteydessä sosiaalisessa mediassa, viesteillä, sähköpostilla ja puhelimitse. Tapaan ihmisiä kaduilla ja toreilla. Menen mielelläni tilaisuuksiin tapaamaan ja kuuntelemaan ihmisiä, jos kutsutaan. Käyn myös oma-aloitteisesti vierailuilla, jos olen kuullut, että jossain on haasteita. Tapaan ihmisiä, jotka tekevät sitä perustyötä palveluissa. En pelkää työntää käsiäni saveen ja oikeasti laittaa itseäni likoon.

Hän on hyvin helposti lähestyttävä ja myös tarttuu kiinnostuneena hänelle esitettyihin asioihin.

Vuoden valtuutettu -kilpailuun Jenni Jokista esittivät Sastamalan sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ja SDP:n valtuustoryhmä. Ehdotuksessa Jokista kuvaillaan aktiiviseksi ja erinomaiset vuorovaikutustaidot omaavaksi keskustelijaksi ja vaikuttajaksi.

– Hänen puheenvuoronsa ovat harkittuja ja käsiteltäviä asioita analyyttisesti arvioivia sekä keskustelukumppaneita arvostavia. Jenniä on kiitetty siitä, että hän on hyvin helposti lähestyttävä ja myös tarttuu kiinnostuneena hänelle esitettyihin asioihin, sastamalalaiset demarit kuvailevat.

Ehdotuksessa kiitetään Jokista erityisesti tämän halusta puolustaa heikoimpia ja tuoda heidän äänensä kuuluviin. Ehdottajat kuvailevat Jokisen puhuvan perheiden puolesta, joiden elämässä on haasteita esimerkiksi mielenterveysongelmien, lasten sairauksien tai usein molempien kanssa. Ehdottajat kertovat Jokisen esimerkiksi esittäneen useampaan kertaan lastensuojeluun ja lapsiperheiden sosiaalityöhön lisää työntekijöitä.

– Talousarvioita käsiteltäessä Jenni on aina halunnut varmistaa, että rankan ja raskaan sosiaalityön resurssoinnit ovat riittävät, he kertovat.

Jokinen saa kiitosta myös ikäihmisten puolustajana. Ehdotuksessa kerrotaan Jokisen kantavan huolta siitä, että Sastamalassa on riittävästi julkisesti tuotettuja ikäihmisten palveluasuntoja, joissa on tarpeeksi henkilöstöä ja työolot ovat kunnossa.

Sastamalan demarit kuvailevat myös Jenni Jokisen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hänen kerrotaan olevan taitava neuvottelemaan myös muiden puolueiden kanssa. Kuntalaisten kanssa hän keskustelee monin tavoin.

– Hänelle vuorovaikutus ja viestiminen somessa ja muussa mediassa on helppoa ja tärkeä keino innostaa myös muita. Sote-palvelujen siirtyessä aluehallintoon, Jenni jatkaa niiden asioiden hoitamista aluevaltuustossa ja sen monipalveluvaliokunnassa.

– Tulevaisuuden kunnassa Jenni aikoo erityisesti panostaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseen, missä hän on toki jo nytkin kunnostautunut. Erityisenä huolena on kaupungin oman varhaiskasvatusosuuden lisääminen, ehdottajat kuvailevat.

Nykyisten kunnallisten luottamustoimien lisäksi ehdottajat kertovat Jenni Jokisen viime kauden tehtävästä kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Jokinen on lisäksi aluevaltuutettu Pirkanmaan hyvinvointialueella. Hän on toiminut myös kahdeksan vuotta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa ja vuosina 2021-22 sairaanhoitopiirin hallituksessa.

