Vuoristo-Karabahissa leimahti jälleen – Ranska haluaa YK:n turvallisuusneuvoston koolle

Armenialaisten separatistien mukaan kaksi siviiliä on kuollut ja päälle kaksikymmentä haavoittunut Vuoristo-Karabahissa tuoreissa yhteenotoissa. Asiasta on kertonut ihmisoikeuksista vastaava separatistiviranomainen Gegham Stepanjan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Taistelut kiistellyllä Vuoristo-Karabahin alueella leimahtivat tiistaina jälleen. Armenian mukaan Azerbaidzhan tulittaa jatkuvasti alueen pääkaupunkia Stepanakertia ja muita kaupunkeja.

Azerbaidzhanin mukaan se on aloittanut alueella paikallisen ”terrorismin vastaisen operaation”. Operaatio aloitettiin sen jälkeen kun kuusi azerbaidzhanilaista kuoli räjähdyksessä alueella. Azerbaidzhanin mukaan Armenia oli räjähdyksen takana.

Azerbaidzhan on valittanut Armenian tulittavan järjestelmällisesti asemiaan. Tämän lisäksi se sanoo Armenian jatkavan kaivostoimintaa ja kokoavan alueelle omia joukkojaan. Armenia on kiistänyt väitteet.

Azerbaidzhan ja Armenia kävivät vuonna 2020 kuuden viikon sodan Vuoristo-Karabahin hallinnasta ennen tulitaukoa, jonka Venäjä välitti.

Vuoristo-Karabah on kansainvälisen oikeuden mukaan osa Azerbaidzhania, mutta sen väestö on etnisesti armenialaisia. Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun alussa Vuoristo-Karabah julistautui itsenäiseksi, mitä mikään YK:n jäsenmaa ei ole tunnustanut.

ARMEIJAN pääministerin Nikol Pashinjanin mukaan tilanne koko Azerbaidzhanin vastaisella rajalla on vakaa.

Pashinjanin mukaan Azerbaidzhan aloitti maaoperaation armenialaisten asuttamassa Vuoristo-Karabahissa, mutta Armenia ei ole sekaantunut aseellisiin toimiin alueella eikä sillä ole sotilaita Vuoristo-Karabahissa.

Pashinjan kehotti tiistaina Venäjää ja YK:ta toimiin Azerbaidzhanin aloittaman operaation vuoksi.

- Ensinnäkin Venäjän on ryhdyttävä toimiin, ja toiseksi odotamme myös YK:n turvallisuusneuvoston ottavan askelia, Pashinjan sanoi televisiokommenteissa.

Armenia on mukana Venäjän johtamassa sotilaallisessa liittoumassa.

VENÄJÄ kehottikin osapuolia tiistaina välittömästi lopettamaan verenvuodatuksen ja palaamaan noudattamaan tulitaukosopimusta.

Venäjän hallinto ilmoitti tiistaina olevansa huolestunut tilanteen jyrkästä kärjistymisestä Vuoristo-Karabahissa.

- Tärkeintä on estää ihmisuhrit. Näemme, että tällaisia uhreja on. Ja tärkeintä on saada Jerevan (Armenia) ja Baku (Azerbaidzhan) neuvottelupöytään, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille.

Euroopan unioni on vaatinut Azerbaidzhania lopettamaan sotilasoperaationsa kiistellyllä Vuoristo-Karabahin alueella heti. Tilannetta on kommentoinut muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell puolestaan sanoi unionin tuomitsevan tilanteen kärjistymisen alueella. Hänen mukaansa sotilaallista kärjistymistä ei tulisi käyttää tekosyynä paikallisväestön pakottamiseen pois alueelta.

- Väkivallan on loputtava, jotta voidaan tarjota suotuisa ympäristö rauhaa ja normalisointia koskeville keskusteluille, Borrell sanoi

EU on välittänyt Azerbaidzhanin ja Armenian välillä käytäviä neuvotteluja, joiden tarkoituksena on varmistaa kestävä rauha maiden välille.

RANSKA on peräänkuuluttanut YK:n turvallisuusneuvostoa järjestämään kiireesti kokouksen Vuoristo-Karabahin taisteluiden vuoksi. Ranskan ulkoministeriön mukaan ei ole mitään veruketta, joka oikeuttaisi tällaisen yksipuolisen toiminnan.

Ministeriön tiedotteessa alleviivattiin tilanteen myös uhkaavan tuhansia siviilejä, jotka ovat jo kärsineet kuukauden kestäneestä laittomasta saarrosta. Ranskan mukaan tuoreet taistelut ovat myös vastoin kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä saada ratkaisu neuvotteluteitse.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken puolestaan aikoo käydä kiireisesti keskusteluja kaikkien osapuolten kanssa taisteluiden päättämiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaisvirkamies, joka kuvailee tapahtumia alueella törkeiksi.

Armenian pääministerin Pashinjanin mukaan eri lähteistä on tullut jo vaateita vallankaappauksen järjestämiseksi Armeniassa. Pashinjan tuomitsee kyseiset vaateet.

Armeniassa sadat mielenosoittajat olivat kokoontuneet tiistaina hallintorakennusten edustalle maan pääkaupungissa Jerevanissa. Protestit ovat vastaus maan oppositiopuolueiden kehotukseen lähteä kaduille.

Pashinjan on kohdannut suuria mielenosoituksia Armeniassa sen jälkeen, kun hän menetti alueita Azerbaidzhanille vuoden 2020 sodassa. Oppositiopuolueet syyttävät häntä liian monista myönnytyksistä Karabahissa.

Protesteja nähtiin myös tällä viikolla päättyneen Lachin-käytävän saarron aikana. Käytävä on ainoa maayhteys Armenian ja Azerbaidzhanin välillä.

Pashinjan valittiin valtaan sen jälkeen kun hän oli johtanut rauhanomaista vallankumousta Armeniassa vuonna 2018.