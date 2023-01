Wagner-ryhmän kerrottiin ottaneen Soledarin kaupungin hallintaansa – Ukrainan asevoimat kiistää venäläisväitteet

Ukraina kiistää venäläisväitteet siitä, että Wagner-palkkasotilasryhmä olisi ottanut Soledarin kaupungin Itä-Ukrainassa hallintaansa. Ukrainan asevoimien mukaan Soledar on ja tulee aina olemaan ukrainalainen.

Ukrainan asevoimien viestinnän mukaan Wagner-ryhmän julkaisemat kuvat, jotka venäläismedian mukaan oli otettu Soledarissa, on otettu jossain muualla.

Venäläinen oligarkki Jevgeni Prigozhin väitti tänään, että hänen perustamansa Wagner-palkkasotilasryhmä on ottanut Soledarin kaupungin Itä-Ukrainassa hallintaansa rajujen taistelujen jälkeen. Prigozhin sanoi aamulla, että alueella jatkuu vielä joitain kaupunkitaisteluita.

Uutistoimisto AFP ei kyennyt varmistamaan Prigozhinin väitettä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi tiistaisessa raportissaan, etteivät venäläisväitteet Soledarin valloittamisesta pidä täysin paikkaansa.