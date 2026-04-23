Politiikka
23.4.2026 12:08 ・ Päivitetty: 23.4.2026 12:08
Wallinheimo Sirénin tilalle suuren valiokunnan johtoon
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajaksi.
Päätös tehtiin eduskuntaryhmän kokouksessa torstaina. Wallinheimo seuraa tehtävässä eduskunnasta lähtevää kansanedustaja Saara-Sofia Siréniä, joka siirtyy Telan johtajaksi.
WALLINHEIMO on nykyisen eduskunnan pitkäaikaisin suuren valiokunnan jäsen. Kansanedustajana hän on toiminut vuodesta 2011 ja koko sen ajan tämän valiokunnan jäsenenä.
– Suuren valiokunnan puheenjohtajuus on hieno ja vastuullinen tehtävä. Isänmaan edun edistäminen jatkuu nyt entistä vahvemmin myös kansainvälisellä areenalla, Wallinheimo sanoo kokoomuksen tiedotteessa.
Virallinen päätös paikan täyttämisestä tehdään eduskunnan täysistunnossa ensi viikolla.
