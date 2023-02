Washington Post: Kiina käyttänyt vakoilupalloja useita vuosia – Yhdysvalloissa tehty ainakin neljä havaintoa

Washington Postin haastattelemien yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Kiina on käyttänyt vakoiluilmapalloja jo useita vuosia. Niitä on ohjailtu osittain Etelä-Kiinan merellä sijaitsevalta Hainanin saarelta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden haastattelemat useat nimettömät viranomaiset kertovat, että Kiina on pallojen avulla kerännyt sotilaallisia tietoja maista ja alueista, jotka Kiina katsoo olevan sille strategisesti kiinnostavia. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Japani, Intia, Vietnam, Taiwan ja Filippiinit.

Viranomaisten mukaan viime vuosina on Yhdysvalloissa tehty aiemmin ainakin neljä pallohavaintoa Havaijilla, Floridassa, Texasissa sekä Yhdysvalloille kuuluvalla Guamilla.

KOLME aiemmasta neljästä havainnosta on tehty Yhdysvaltojen edellisen presidentin Donald Trumpin aikana, mutta ne on tunnistettu vasta hiljattain vakoilupalloiksi. Lisäksi palloja on havaittu Latinalaisessa Amerikka sekä muissa Yhdysvaltojen Tyynenmeren alueella sijaitsevissa liittolaismaissa.

Lehden haastattelema nimetön viranomainen sanoi, että Kiina on ottanut käyttöön uskomattoman vanhanaikaista tekniikkaa ja yhdistänyt sen moderniin viestintä- ja havaintoteknologiaan.

Kiinan ilmapallojen tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta niihin liittyviä tehtäviä on ollut ”kymmeniä”.

Lisäksi viranomaiset kiistävät jyrkästi Kiinan väitteet, että kyseessä olisi siviilikäyttöön tarkoitettu pallo, joka oli ajautunut kurssiltaan.

- Se on valetta. Tämä oli Kiinan armeijan vakoilupallo. Se kulki tarkoituksellisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan alueilla. Olemme varmoja, että se pyrki tutkimaan arkaluontoisia sotilaskohteita, eräs viranomainen sanoi Washington Postille.

Washington Post kertoo, että Yhdysvaltojen apulaisulkoministeri Wendy Sherman piti maanantaina noin 150 ihmiselle noin 40 eri maan suurlähetystöstä taustatilaisuuden, jossa kerrottiin Kiinan epäillyistä vakoilupalloista. Lisäksi taustatietoja on lähetetty Yhdysvaltojen omiin suurlähetystöihin, jotta nämä voivat jakaa informaatiota liittolaisille ja kumppaneille.

KIINAN puolustusministeri Wei Fenghe kieltäytyi puhelinkeskustelusta Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd Austinin kanssa samana päivänä, kun Yhdysvallat ampui epäillyn kiinalaisen vakoilupallon alas. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Puolustusministeriön tiedottaja Pat Ryder kertoi, että Yhdysvallat oli yrittänyt puhelinkeskustelua heti päätettyään ampua epäilty vakoilupallo alas.

Ryder vakuutti, että Yhdysvallat aikoo jatkossakin sitoutua avoimeen viestintään.

Kiina on sanonut, että kyseessä on siviili-ilma-alus, jota on käytetty meteorologisiin tutkimuksiin. Yhdysvallat on luonnehtinut palloa kehittyneeksi korkean ilma-alan vakoilulaitteeksi.

Yhdysvaltain pohjoisen alueen komentaja kenraali Glen VanHerck sanoi, että laivaston alus kartoittaa vakoiluilmapallon putoamisalueen, josta yritetään löytää pallosta irronneita osia. Alas ammuttu pallo oli 60 metriä korkea. Amerikkalaishävittäjät ampuivat sen alas lauantaina Yhdysvaltain itärannikolla.

YHDYSVALTAIN laivasto julkaisi tiistaina Facebook-sivuillaan kuvia merestä sunnuntaina nostetusta vakoilupallosta.

VanHerckin mukaan pallo ja sen jäännökset aiotaan tutkia tarkasti. Aiemmin on kerrottu, että joitakin pallon osia oli jo saatu talteen Atlantista.

Lloyd Austin ja Wei Fenghe tapasivat Kambodzhassa viime marraskuussa, kun Yhdysvallat ja Kiina yrittivät lievittää maiden välistä jännitettä. Tapaamisen alla Yhdysvaltain silloinen edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi oli vieraillut Taiwanissa. Kiina katsoo Taiwanin olevan sen kapinoiva maakunta.

Nyt tuore epäilty vakoilupallotapaus on nostanut jännitettä uudelleen. Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin piti matkustaa viime sunnuntaina kahden päivän vierailulle Kiinaan, mutta Blinken perui vierailun, kun pallo oli havaittu Yhdysvaltain ilmatilassa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolusti maanantaina päätöstä ampua pallo alas vasta siinä vaiheessa, kun pallo oli lentänyt merelle. Bidenin mukaan puolustusministeriö oli katsonut alas ampumisen olevan parasta tehdä vasta meren yllä.