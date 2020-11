WHO varoittaa: koronatartunnat kasvavat Euroopassa räjähdysmäisesti, samoin kuolemat

Koronatartuntojen määrä Euroopassa kasvaa Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan räjähdysmäisesti. Samalla järjestö varoittaa, että myös kuolleisuus on kasvussa. Marja Luumi

– Räjähdysmäisestä kasvusta voidaan puhua siinä mielessä, että vain muutamassa päivässä Euroopassa voidaan nähdä miljoonan tartuntatapauksen kasvu, WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge sanoi uutistoimisto AFP:lle torstaina.

Koulujen sulkemisen Kluge näki tilanteessa kuitenkin viimeisenä keinona.

– Meidän täytyy pitää koulut auki viimeiseen asti, koska meillä ei ole varaa menetettyyn covid-19-sukupolveen, Kluge painotti.

Ruotsissa on kirjattu viisi uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta, maan kansanterveysvirasto kertoi torstaina. Ruotsissa on nyt kuollut yhteensä 6 002 koronavirustartunnan saanutta ihmistä, kun esimerkiksi Suomessa määrä on 361.

Useilla alueilla Ruotsissa on otettu viime viikkoina käyttöön tiukempia paikallisia suosituksia tartuntojen ollessa kasvussa. Esimerkiksi julkisten kulkuvälineiden käyttöä ja sisätiloissa kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa ja museoissa käymistä on neuvottu välttämään osalla alueista.

Kaiken kaikkiaan Ruotsissa on todettu sitten kevään liki 142 000 tartuntaa. Suomessa tapauksia on todettu yhteensä reilu 17 000. Tapausmäärissä täytyy huomioida se, että suurin osa on jo parantunut taudista.

Löfvenillä ei ole sairastumiseen viittaavia oireita.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kertoi torstaina eristäytyneensä varmuuden vuoksi kotiinsa toistaiseksi. Hän kertoi päättäneensä asiasta sen jälkeen, kun yksi lähipiiriin kuuluva oli ollut tekemisissä koronavirustartunnan saaneen kanssa.

Löfvenillä ei ole mitään sairastumiseen viittaavia oireita, mutta hänet testataan mahdollisimman pian.

Uutistoimisto TT:n mukaan Ruotsissa on havaittu koronavirusta myös minkeillä.

Suomen ruokavirasto kertoi torstaina aloittavansa laajan minkkien koronatartuntoja selvittävän kartoituksen Pohjanmaan turkistarhoilla. Toistaiseksi suomalaisilla minkeillä ei ole todettu koronavirustartuntoja.