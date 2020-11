Wienissä on hyökätty synagogaan – poliisi pyytää pysymään pois julkisilta paikoilta

Hyökkäys kaupungin keskustassa sijaitsevaan synagogaan tapahtui iltakahdeksan tietämissä paikallista aikaa. Median mukaan uhri olisi synagogan vartija, jonka hyökkääjä ampui.

Hyökkääjä on paennut paikalta.

Silminnäkijöiden mukaan alueelta kuultiin useita laukauksia.

There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter.

