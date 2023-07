Wille Rydman teki poliittisen ylösnousemuksen Petteri Orpon siunauksella

Viime päivät ovat synnyttäneet vaikutelman pääministeristä, joka on alituisessa vaarassa muuttua kuskista matkustajaksi. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on luultavasti huomannut vaaran merkit itsekin koettuaan hallituksensa alkutahdeilla miltei epätodellisen tuntuisia vaikeuksia.

Syyllinen on tiedossa ja tietää sen itsekin. Puhumme jälleen perussuomalaisista.

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) natsismiin “liittyvine piirteineen” jäi tänään virallisesti historiaan. Tilalle perussuomalaiset nosti Orpolta ja kokoomukselta mitään kysymättä entisen kokoomuspolitiikon Wille Rydmanin. Häntä voi perustellusti pitää järjestyksessään toisena kohuministerinä.

Rydman savustettiin viime vuonna ulos kokoomuksesta. Asialla olivat puheenjohtaja Orpo ja silloinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, nykyinen ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Kokoomusjohdolle oli liikaa Helsingin Sanomien kesällä 2022 julkaisema juttu, jossa esitettiin Rydmaniin liittyviä ahdisteluväitteitä. Rydman on väitteet kiistänyt. Hän on myös vienyt HS:n jutun poliisille ja juttu on esitutkinnassa, joten ei siitä nyt enempää.