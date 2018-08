Williamsin sisarukset kohtaavat toisensa jälleen US Openissa – ranskalaispelaajan paidan kääntämisestä saama varoitus ihmetyttää tennisyhteisöä

Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa sisarukset Serena ja Venus Williams kohtaavat perjantaina naisten kaksinpelin kolmannella kierroksella. Kohtaaminen varmistui, kun Serena Williams voitti toisen kierroksen vastustajansa, Saksan Carina Witthoeftin 6–2, 6–2.

Aiemmin Venus Williams kaatoi toisella kierroksella Italian Camila Giorgin 6–4, 7–5.

Sisarukset kohtasivat aiemmin Australian avointen finaalissa vuonna 2017. Serena odotti tuolloin ensimmäistä lastaan.

– Viimeksi pelatessamme Australiassa se oli kaksi vastaan yksi, joten tällä kertaa se olisi reilua, Venus, 38, vitsaili viitaten sisarensa raskauteen.

Serena, 36, ennakoi saavansa siskostaan perjantaina kovan vastuksen.

– Se on kova ottelu saada näin turnauksen alussa. Olisimme halunneet pelata myöhemmin, mutta nyt kävi näin. Ei se ole maailmanloppu. Kuten aina, tulemme yrittämään parhaamme.

Myös tenniksen ajoittain tiukka etiketti on herättänyt keskustelua ja ihmettelyä tennisyhteisössä helteessä pelatun Yhdysvaltain avointen aikana. Aikaisemmissa turnauksissa ja myös nyt New Yorkissa on nähty useaan otteeseen, miten miespelaajat vaihtavat paitojaan kentän laidalla tai saapuvat pukuhuoneen kentälle yläosattomissa.

Keskiviikkona ranskalaiselle Alize Cornet puolestaan huomasi paitansa olevan vilvoittelutauon jälkeen väärinpäin ja käänsi tämän kentän laidalla. Cornetilla oli alla tilanteessa urheiluliivit, mutta tuomari katsoi paidan käännöksen olevan silti epäurheilijamainen ja antoi ranskalaiselle varoituksen. Asiasta seurasi paljon julkista keskustelua, etenkin kun miehet ovat toistuvasti oleskelleet kentän laitamilla ilman paitaa.

US Openin johtajat ovat pahoitelleet tapahtunutta.