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Ulkomaat

3.7.2026 06:21 ・ Päivitetty: 3.7.2026 06:21

WMO varoittaa: Voimakas El Nino lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta

GABRIEL BOUYS / AFP / LEHTIKUVA
Tutkija analysoi Etang de Thaun laguunin veden lämpötilaa ja happipitoisuutta Sèten edustalla Ranskan merentutkimuslaitoksen järjestämässä mediatilaisuudessa 2. heinäkuuta 2026. Tutkijoiden mukaan maailman merissä mitattiin kesäkuussa ennätyksellisen korkeat lämpötilat.

YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävästä El Nino -sääilmiöstä on tulossa voimakas.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

WMO:n mukaan El Nino on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. WMO on aiemmin arvioinut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole.

WMO kuitenkin varoittaa, että voimakas El Nino lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta eri puolilla maailmaa.

3-7 vuoden välein toistuva El Nino aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa. Ilmiö kestää yleensä noin 9-12 kuukautta.

El Nino nostaa maailman mittakaavassa keskimääräistä lämpötilaa. Lämpeneminen tulee yleisen ilmaston lämpenemisen päälle.

Maailman mittaushistorian toistaiseksi lämpimin vuosi 2024 seurasi vuosien 2023-24 El Ninoa. Vuodesta 2027 voi tulla uusi ennätysvuosi juuri El Ninon vuoksi.

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