Talous

22.5.2026 07:00 ・ Päivitetty: 22.5.2026 07:00

Wolt: lähettitilien edelleenvuokraus loppuu syksyllä

Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Vastedes vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia.

Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Woltilla on tällä hetkellä jonossa oman kertomansa mukaan noin 20 000 hakijaa.

Nykyään päätilin haltija on voinut jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä: tileillä on tehty epäreilua bisnestä ja lähettikeikkoja on välitetty ihmisille joilla ei ole työlupia.

Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetukset.

