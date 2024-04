WP: Trumpilla on “rauhansuunnitelma” Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin suunnitelma Venäjän aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan päättämiseksi tarkoittaisi Krimin niemimaan ja Donbasin alueen luovuttamista Venäjälle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo Washington Post sisäpiirilähteisiinsä nojaten.

Sekä Ukraina että Venäjä haluavat Trumpin mukaan säilyttää kasvonsa ja saada ulospääsyreitin sodasta. Osa ukrainalaisista olisi lisäksi hänen mukaansa valmiita ja suostuvaisia olemaan osa Venäjää.

Trumpin suunnitelmaan kuuluu myös Moskovan ja Pekingin välien etäännyttäminen.

Tämä tarkoittaisi kuitenkin European Council on Foreign Relations -ajatushautomon Washingtonin toimiston johtajan Jeremy Shapiron mukaan oletettavasti pakotteiden hellittämistä, koska ne ovat valtioiden suhteiden lähentymisen taustalla.

OSA TRUMPIA lähellä olevista tukijoista on yrittänyt suostutella häntä hylkäämään suunnitelman. Alueluovutukset Venäjälle ja presidentti Vladimir Putinille vain vahvistaisivat hänen asemaansa ja tarjoaisivat oikeutuksen voimankäytölle alueiden haltuunotossa.

- Olen käyttänyt kaiken aikani puhuessani Trumpin kanssa keskustellakseni Ukrainasta. Hänen täytyy kärsiä seuraukset. Ei hän saa voittaa tässä asiassa, sanoi republikaanisenaattori ja entinen Trump-arvostelija Lindsey Graham viitaten Putiniin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut useaan otteseen, ettei Ukraina voi hyväksyä alueluovutuksia.

TRUMP on kehunut aiemmin, että hän voisi lopettaa sodan vuorokauden sisällä. Hän ei kuitenkaan ole kertonut yksityiskohtia, miten tämä toteutettaisiin. Lisäksi hän on painostanut kongressin republikaaniedustajia, etteivät he hyväksyisi Ukrainalle annettavaa lisätukea. Jos Trump palaisi Valkoiseen taloon, olisi hänellä entistä enemmän valtaa ajaa omia suunnitelmiaan ja politiikkaansa läpi.

Trump on myös puhunut lukuisia kertoja ihailevasti Putinista ja tämän diktatuurisesta hallintomallistaan, eikä ole lähtökohtaisesti suostunut arvostelemaan häntä. Trump ei myöskään ole vaatinut Wall Street Journalin vangitun toimittajan Evan Gershkovichin vapauttamista tai myöntänyt Venäjän sekaantuneen vuoden 2016 vaaleihin.

Trump on mitä todennäköisimmin republikaanipuolueen ehdokas marraskuun presidentinvaaleissa. Hänen kampanjatiiminsä kieltäytyi kommentoimasta suoraan lehden tietoja.