WP: Yhdysvallat kutsuu Putinin G20-huippukokoukseen Miamissa

Yhdysvallat aikoo kutsua Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa järjestettävään G20-maiden huippukokoukseen, kertovat yhdysvaltalaishallinnon lähteet Washington Post -lehdelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on maan ulkoministeriön mukaan tehnyt selväksi, että Venäjä on tervetullut kaikkiin G20-maiden kokouksiin. Trump itse sanoi toimittajille torstaina, ettei hän ollut tietoinen Putinin kutsumisesta, mutta hän ei vastustaisi sitä.

- Jos hän tulisi, se oli varmaankin hyödyllistä, hän sanoi Oval Officessa eli presidentin virallisessa työhuoneessa.

Myöhemmin Trump kuitenkin ilmaisi epäilevänsä, ettei Putin osallistuisi kokoukseen, vaikka hänet kutsuttaisiin.

Yhden Washington Postille nimettömänä puhuneen lähteen mukaan virallisia kutsuja ei ole vielä lähetetty.

Putin on jättänyt kokouksia väliin ensin koronapandemian takia ja myöhemmin siksi, että hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Ulkoministeri Sergei Lavrov on kuitenkin tuurannut Putinia säännöllisesti kansainvälisissä kokouksissa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan sanoi torstaina, että Putin on kutsuttu Miamissa järjestettävään huippukokoukseen, mutta vielä ei ollut selvää, aikooko hän osallistua.

- Venäjä on osallistunut kaikkiin huippukokouksiin sopivalla tasolla, Peskov sanoi toimittajille.

MARRASKUUSSA Trump kertoi, ettei aio kutsua Etelä-Afrikkaa isännöimäänsä G20-kokoukseen. Kokous on määrä järjestää Trumpin Doral-golfklubilla Miamissa.

Maiden välit ovat olleet viime aikoina riitaisat. Etelä-Afrikka isännöi viime vuoden G20-kokousta, jota Trump boikotoi. Trumpin mukaan oli törkeää järjestää huippukokous Etelä-Afrikassa, jossa hänen mukaansa tapetaan valkoisia afrikaanereita. Väitteet laajamittaisista vainoista on useaan otteeseen osoitettu perättömiksi.

Kokouksen jälkeen Etelä-Afrikka kieltäytyi symbolisesti luovuttamasta G20-isännyyttä tulevalle kokousisännälle Yhdysvalloille.

Etelä-Afrikka sanoi tuolloin, että Trumpin päätös perustuu vääriin tietoihin ja heikentää kansainvälistä yhteistyötä. Maan presidentti Cyril Ramaphosa lupasi jatkaa osallistumistaan kaikkiin G20-kokouksiin.

G20:een kuuluu 19 teollistunutta ja kehittyvää maata, Euroopan unioni ja Afrikan unioni.