WP:n tiedot: Joe Biden välttymässä rikossyytteiltä – kyse asiakirjojen käsittelystä

Yhdysvalloissa erikoissyyttäjä ei aio suositella, että presidentti Joe Bidenia vastaan nostettaisiin rikossyytteitä turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelystä, yhdysvaltalaislehti Washington Post kertoo saamiensa tietojen mukaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden mukaan oikeusministeri Merrick Garlandin nimittämän erikoissyyttäjä Rob Hurin raportti aiheesta on määrä julkaista lähipäivinä.

Tutkinnassa on ollut kyse Bidenin varapresidenttiajalta peräisin olevista turvallisuusluokitelluista asiakirjoista, joita löydettiin vuonna 2022 Bidenin entisestä toimistosta sekä hänen asunnostaan.

Raportissa Bideniin ja tämän avustajiin suhtaudutaan kuitenkin kriittisesti asiakirjojen käsittelyn vuoksi.

Biden kohdannee tämän vuoden presidentinvaaleissa republikaanien Donald Trumpin, joka on parhaillaan syytettynä turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen hallussapidosta presidenttikautensa jälkeen.

LIITTOVALTION asettamassa syytteessä on lähes 40 syytekohtaa, joihin lukeutuvat muun muassa salaliitto oikeuden estämiseksi, maanpuolustussalaisuuksien säilyttäminen vakoilulain vastaisesti ja väärien lausuntojen antaminen. Trump on kiistänyt syytteet. Oikeudenkänti on määrä pitää toukokuussa, mutta tarkasta päivämäärästä ei ole tietoa.

Uutiskanavien mukaan kyseessä on muun muassa Yhdysvaltain puolustusministeriöön, keskustiedustelupalvelu CIA:han sekä kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja.

Washington Post kirjoittaa, että Bidenilta löydettyjen asiakirjojen määrä ei vedä mittaluokaltaan vertoja ollenkaan Trumpiin, mutta erikoissyyttäjän tulevan julkistuksen myötä kongressin republikaanien odotetaan käyttävän raporttia poliittisesti hyväkseen demokraatteja vastaan varsinkin, kun Yhdysvalloissa on vaalivuosi käynnissä.

Washington Postin mukaan kaksikkoon kohdistuvien tutkintojen keskiössä on vajaat 20 Bidenilta löydettyä ja noin 300 Trumpilta löydettyä turvaluokiteltua asiakirjaa.

SEKÄ Bidenin että Trumpin asiakirjalöydöistä raportoitiin laajasti kansainvälisessä mediassa. Turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja löydettiin Bidenin entisestä toimistosta Washingtonissa sekä hänen asunnostaan Delawaren Wilmingtonissa viime talvena.

Trump oli puolestaan säilönyt noin 11 000 asiakirjaa Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lagon kartanoonsa, josta Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI haki ne pois vuoden 2022 elokuussa.

Kaksikon lähestymistapa tutkintoihin on myös poikennut toisistaan hyvin paljon.

Washington Postin mukaan Trumpin on syytetty yrittäneen tarkoituksellisesti johtaa tutkijoita harhaan, kun he ovat vaatineet liittovaltion asiakirjoja takaisin.

BIDEN on sen sijaan sanonut tehneensä yhteistyötä tutkintaa tekevien kanssa ja luovuttaneensa asiakirjat heti, kun ne oli löydetty.

Tutkinnan alkuvaiheessa Bidenin asianajajien tekemien etsintöjen ja asiakirjalöytöjen näennäisen hidas tahti herätti kuitenkin huolta liittovaltion lainvalvontaviranomaisten keskuudessa, asiaa tuntevat ihmiset sanovat lehden mukaan.

Bidenin avustajat ovat kertoneet Washington Postille uskovansa, että asiakirjojen joutuminen Bidenin kotiin ja toimistoon johtui henkilökunnan huolimattomuudesta.