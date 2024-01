WSJ: Israel surmannut 20-30 prosenttia Hamasin taistelijoista

Israelin joukot ovat surmanneet 20-30 prosenttia äärijärjestö Hamasin taistelijoista, Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset arvioivat yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan.

Arvioitu kuolonuhrien määrä jää kauas Israelin sodanajan tavoitteista, sillä maa on ilmoittanut pyrkivänsä tuhoamaan Hamasin.

Yhdysvaltalaisarvioista paljastuu myös, että Hamasilla on tarpeeksi ampumatarvikkeita jatkaakseen iskuja Israelia ja Israelin Gazassa olevia joukkoja vastaan kuukausien ajan. Hamasin kerrotaan myös pyrkivän muodostavan uudelleen poliisivoimiaan osissa Gazan kaupunkia.

Salassa pidettävästä raportista ovat kertoneet lehdelle yhdysvaltalaiset virkamieslähteet.

Israelilaisviranomaiset ovat myöntäneet, ettei Israel ole onnistunut saavuttamaan tavoitettaan Hamasin tuhoamisesta, vaikka maa on moukaroinut palestiinalaisten tiheästi asuttamaa Gazan kaistaa ilmaiskuin ja hyökkäyksin.

Sotilasanalyytikoiden mukaan Hamasin taistelijat ovat sopeuttaneet taktiikoitaan, toimineet pienemmissä ryhmissä ja piilotelleet Israelin joukkoja vastaan tekemiensä väijytysten välillä, Wall Street Journal kertoo. Yksittäisten taistelijoiden puolestaan arvioidaan ottaneen enemmän tehtäviä itselleen tovereidensa saatua surmansa.

HAMASIN hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa ainakin 25 100 ihmistä. Valtaosa surmansa saaneista on ollut naisia ja lapsia. Ministeriön mukaan Israelin hyökkäyksissä haavoittuneita on lähes 63 000.

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) on käsitellyt viime viikkoina asiaa, jossa Israelin toimien on esitetty täyttävän kansanmurhan määritelmän. Pyynnön Israelin sotatoimien käsittelylle teki Etelä-Afrikka. Israel on kiistänyt syytökset.

Turkkilaisuutistoimisto Anadolun mukaan ICJ voisi tehdä päätöksensä asiasta helmikuussa, ellei jo tuota ennenkin. Asiasta on kertonut Anadolulle italialainen asianajaja Tiersisto Mariniello, joka on osa gazalaisuhreja edustavaa lakitiimiä. Tuomioistuimen päätökset ovat laillisesti sitovia, mutta sillä ei ole valtuuksia panna niitä täytäntöön.

Israel julisti sodan Hamasia vastaan lokakuun alussa sen jälkeen kun Hamasin taistelijat olivat tehneet yllätyshyökkäyksen Israeliin. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 100 ihmistä, minkä lisäksi Hamas otti noin 250 panttivankia, joista runsaat puolet on israelilaisarvioiden mukaan yhä Gazassa. Heistä ainakin 27:n uskotaan kuolleen.

Wall Street Journalin mukaan Israel on vetänyt tuhansia sotilaitaan Gazasta sen jälkeen kun Yhdysvallat painosti läheistä liittolaistaan täsmällisempään sodankäyntiin Hamasia vastaan. Sotilasviranomaiset ovat tästä huolimatta arvioineet, että sota voi jatkua vielä useiden kuukausien ajan.

Hamasin selviytyminen Israelin veristen hyökkäysten keskellä on herättänyt niin Israelissa, palestiinalaisalueilla kuin ulkomaillakin kysymyksiä siitä, voiko Israel mitenkään saavuttaa sodalleen asettamat tavoitteet.

YHDYSVALLAT on seissyt hanakasti Israelin tukena, vaikka valtaosa kansainvälisestä yhteisöstä on peräänkuuluttanut tulitaukoa Gazaan. Tuestaan huolimatta myös presidentti Joe Bidenin hallinnon virkamiehet ovat alkaneet Wall Street Journalin mukaan laskea odotuksiaan sodasta.

Yhdysvaltain ja Israelin arvioiden mukaan Hamas on menettänyt tuhansia taistelijoita, mutta nykyiset ja entiset israelilaiset sotilasvirkamiehet uskovat Hamasin pyrkivän vain selviämään nykyisistä taisteluista.

- Ei tarvitse voittaa, pitää vain olla häviämättä, eräs israelilainen sotilasvirkamies kommentoi Hamasin tavoitteita Wall Street Journalin mukaan.

Hamas julkaisi sunnuntaina ensimmäisen julkisen raportin liittyen äärijärjestön Israeliin lokakuun 7. päivänä tekemään hyökkäykseen. Raportissa Hamas kuvaili hyökkäyksen olleen tarvittava askel Israelin palestiinalaisalueilla ylläpitämän miehityksen vastustamisessa. Samalla hyökkäystä kerrotaan tarvitun palestiinalaisvankien vapauttamiseksi.

Hamas vapautti kymmeniä panttivankeja marraskuussa osapuolten välisen aselevon yhteydessä. Vastineeksi Israel vapautti palestiinalaisvankeja Israelin vankiloista.

KAIKKIAAN 16-sivuisessa raportissaan Hamas myönsi joitakin virheitä sattuneen. Äärijärjestö sanoi näiden virheiden johtuneen “Israelin turvallisuus- ja sotilasjärjestelmän nopeasta romahtamisesta ja raja-alueilla aiheutuneesta kaaoksesta”.

Yhdysvallat, arabimaat ja muut valtiot ovat pyrkineet saamaan aikaan ratkaisua, johon lukeutuisi myös Palestiinan valtioasema, mutta Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on torjunut ehdotukset. Netanjahun mukaan Israelin tulisi säilyttää turvallisuuskontrolli Gazan kaistalla.

Hamasin sunnuntaina julkaisemassa raportissa torjuttiin niin kansainväliset kuin Israelinkin pyrkimykset päättää Gazan tulevaisuudesta sodan jälkeen.

Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat, Egypti ja Qatar ovat pyrkineet saamaan Israelia ja Hamasia mukaan vaiheittaiseen diplomaattiseen prosessiin, joka alkaisi panttivankien vapauttamisella ja johtaisi lopulta Israelin joukkojen vetäytymiseen ja Gazan sodan lopettamiseen. Asiasta ovat kertoneet lehdelle neuvotteluissa välittäjinä toimineet diplomaatit.

Hamasin edustaja Taher Al-Nono sanoi lehden mukaan, että todellista edistystä ei ole tapahtunut.

ISRAELIN Netanjahu puolestaan lupaili sunnuntaina täydellistä voittoa ja sanoi, ettei hänen hallintonsa hyväksyisi Hamasin ehtoja Gazassa edelleen pidettyjen panttivankien vapauttamiselle. Wall Street Journalin mukaan Netanjahu sanoi hylänneensä Hamasin tuoreet ehdotukset, koska äärijärjestö oli vaatinut sodan lopettamista.

Neuvotteluiden kulkua tuntevat ihmiset tähdensivät kuitenkin, että Israel ja Hamas olivat ainakin olleet jälleen halukkaita osallistumaan keskusteluihin. Neuvottelut olivat sakanneet viikkokausia marraskuisen viikon mittaisen aselevon jälkeen. Neuvotteluiden on määrä jatkua Kairossa lähipäivinä, lehden lähteet kertovat.