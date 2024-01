WSJ: Palestiinalaisvaltion perustamiseksi puuhataan ehdotusta – Saudi-Arabia tunnustaisi vastineeksi Israelin

Arabimaat työstävät parhaillaan sopimusehdotusta Israelille palestiinalaisvaltion perustamiseksi, kirjoittaa yhdysvaltalainen Wall Street Journal -lehti (WSJ).

Lehden mukaan arabimaat ehdottavat Israelille sodanjälkeiseen Gazaan ratkaisumallia, jossa Saudi-Arabia tunnustaisi Israelin vastineeksi palestiinalaisvaltion perustamisesta.

Arabimaiden yhteisehdotus olisi askel kohti kahden valtion ratkaisumallia, jota myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on toistuvasti sanonut kannattavansa. WSJ:n mukaan ehdotusluonnos on jo toimitettu Israelille Yhdysvaltojen välityksellä, mutta Israel on toistaiseksi hylännyt sen.

Saudi- ja egyptiläisviranomaisten mukaan ehdotus on vielä viimeisteltävänä.