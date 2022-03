WSJ: Venäjä värvää taistelijoita Syyriasta, kohteena Kiovan kadut

Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset ovat kertoneet Wall Street Journalille, että Venäjä rekrytoi asutuskeskustaistelijoita Syyriasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden mukaan Venäjä valmistautuu intensiivisiin katutaisteluihin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Yhdysvaltojen viranomaiset kieltäytyvät kertomasta kuinka moni on jo suostunut lähtemään, mutta joitakin on jo matkustanut Venäjälle valmistautumaan.

Syyrialaisen Deir Ezzor -sivuston mukaan Venäjä on tarjonnut vapaaehtoisille 200-300 dollarin palkkaa ”Ukrainaan menemisestä ja toimimisesta vartijana” kuusi kuukautta. Jutussa ei kerrota, millaiselle ajanjaksolle palkka on.

Aiemmin on kerrottu, että Ukrainaan olisi lähtenyt Tshetsheniasta taistelijoita Venäjän joukkojen tueksi.

Wall Street Journal kertoo, että myös Ukrainan hallituksen joukkojen tueksi on matkustanut ulkomaalaisia taistelijoita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on lehden mukaan sanonut viime viikolla, että 16 000 ulkomaalaista vapaaehtoista olisi ilmoittautunut taistelemaan Ukrainan riveissä.

Washingtonissa majaansa pitävä konflikteja tutkiva ajatushautomo Institute for the Study of Warin tutkija Jennifer Cafarella sanoo, että Ukrainan sodasta voi tulla uusi painopistealue ulkomaalaisille taistelijoille.

- Venäjän houkuttelemat vierastaistelijat Syyriasta Ukrainaan kansainvälistävät Ukrainan sodan, ja se saattaa siksi yhdistää Ukrainan sodan laajempaan alueelliseen dynamiikkaan, erityisesti Lähi-idässä, Cafarella sanoo WSJ:lle.