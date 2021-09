WTC-iskujen muistotilaisuus alkoi New Yorkissa

Yhdysvalloissa New Yorkissa on alkanut muistotilaisuus, jossa muistellaan 20 vuotta sitten tapahtuneita syyskuun 11. päivän terrori-iskuja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tilaisuuden aluksi vietettiin päivän ensimmäinen hiljainen hetki täsmälleen samalla kellonlyömällä, kun ensimmäinen terroristien kaappaamista lentokoneista iskeytyi WTC:n pohjoistorniin.

Tämän jälkeen käynnistyi iskuissa kuolleiden ihmisten nimien lukeminen. New York Timesin arvion mukaan nimien lukeminen vie noin kaksi tuntia.

Tilaisuudessa pidetään kuusi hiljaista hetkeä. Ne pidetään niillä kellonlyömillä, jolloin koneet törmäsivät ja jolloin WTC-tornit sortuivat 20 vuotta sitten.

Tilaisuuteen osallistuu Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolisonsa Jill Bidenin kanssa. Tilaisuudessa ovat mukana myös entiset presidenttiparit Barack Obama ja Michelle Obama ja Bill Clinton ja Hillary Clinton.

Tilaisuudessa esiintyi myös amerikkalainen rock-legenda Bruce Springsteen.

New Jersey Globe -lehden mukaan myös entinen presidentti Donald Trump aikoo vierailla kaksoistornien muistopaikalla Bidenin lähdön jälkeen.

Bidenit vierailevat kaikilla kolmella tapahtumapaikalla

Bidenit aikovat vierailla muistopäivänä kaikilla kolmella tapahtumapaikalla: New Yorkissa, Pentagonissa ja Pennsylvaniassa.

Biden kannusti yhdysvaltalaisia yhtenäisyyteen videolla, joka julkaistiin paikallista aikaa perjantaina eli syyskuun 11. päivän terrori-iskujen vuosipäivän aattona.

– Minulle se on syyskuun 11. päivän keskeinen opetus. Se on, että kaikkein haavoittuvimmillamme, kaikessa, mikä tekee meistä ihmisiä, taistelussa Amerikan sielusta, yhtenäisyys on suurin vahvuutemme, Biden sanoo kuuden minuutin mittaisessa viestissään.

Iskujen sarjassa sai surmansa noin 3 000 ihmistä, heistä ylivoimaisesti suurin osa New Yorkissa. Pian iskujen jälkeen Yhdysvallat aloitti sotatoimet Afganistanissa, mistä viimeisetkin amerikkalaissotilaat poistuivat viime kuun lopussa.