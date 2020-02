Wuhan on ollut eristyksissä 23.1. lähtien – nyt terveet vieraspaikkakuntalaiset saavat lähteä

Kiina antaa vieraspaikkakuntalaisten lähteä koronaviruksen takia eristyksissä olevasta Wuhanista, jos heillä ei ole tartuntaoireita ja jos he eivät ole olleet tekemisissä potilaiden kanssa, viranomaiset kertovat.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aikaisemmin Hubein maakunnasta on evakuoitu ulkomaalaisia.

Wuhan on ollut eristyksissä tammikuun 23. päivästä lähtien. Tuolloin viranomaiset sulkivat kulkuyhteydet kaupunkiin eikä kaupungista päässyt pois. Toimien tarkoituksena on ollut saada koronaviruksen leviäminen hallintaan.

Viruksen uskotaan lähteneen liikkeelle Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanista.

Suurin osa Kiinan tartunnoista ja viruksen aiheuttamista kuolemista on todettu Hubein maakunnassa. Todettujen uusien tartuntojen määrät ovat viranomaistietojen mukaan laskeneet Hubeissa ja muualla Manner-Kiinassa. Osassa maakunnista ei ole päiviin raportoitu uusista tapauksista.

Kiina kertoi maanantaiaamuna 150 uudesta kuolemasta. Manner-Kiinassa on kuollut lähes 2 600 ihmistä koronavirustartunnan seurauksena. Koko maassa lähes 78 000 ihmistä on saanut tartunnan. South China Morning Postin laskurin mukana lähes 25 000 on toipunut tartunnasta.

Kiinan on tarkoitus päättää maanantaina, siirtääkö se maan kansankongressin vuosittaista kokousta. Kokousta ei ole siirretty sitten kulttuurivallankumouksen, joka mylläsi Kiinaa 1960–1970-lukujen taitteessa.

Monet kokouksen osallistujat ovat mukana virukseen liittyvissä toimissa omilla alueillaan. Lisäksi Pekingiin muualta Kiinasta saapuvat on määrätty karanteeniin.