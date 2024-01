X ja Tiktok epäilyttävät – moni toimija pohtii tietoturvaa ja tavoittavuutta

Yle Areena sulki tilinsä viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä keskiviikkona. Päätös sulkea tili herätti viestipalvelussa runsaasti keskustelua, ja päätöstä on kyseenalaistettu.

Keväällä Yle teki sosiaalisen median linjauksen.

- Päätös keväällä oli, että meidän pitää karsia tilien määrää, jotta voidaan tehdä somea vaikuttavammin, kertoo Ylen sosiaalisen median strategisista ratkaisuista vastaava Tsuua Kekäle.

Päätös Yle Areenan X-tilin sulkemisesta tehtiin viime syksynä. Myös Elävän arkiston ja paikallisuutisten tilit on suljettu.

Ylellä tarkastellaan säännöllisesti sekä eri sosiaalisen median alustojen kehitystä että sitä, miten Ylen omat tavoitteet niissä toteutuvat. Tilejä suljetaan ja myös avataan tilanteen mukaan.

Tiistaina Yle Areena kertoi X:ssä, että se avaa tammikuun lopussa lähetyskanavan Whatsappissa. Siellä kerrotaan esimerkiksi viikon uutuuksista ja nostoista. Kyseessä on eräänlainen yksipuolinen viestintäkanava, jollainen on jo käytössä esimerkiksi Ylen uutisilla. Ylen uutisilla on Whatsappissa liki 40 000 seuraajaa.

Yle Areenalla oli X:ssä seuraajia liki 75 000.

X ei enää palvellut poliisin viestinnällistä tarvetta.

SUOMEN poliisi kertoi joulukuussa aikovansa lopettaa viestipalvelu X:n käytön operatiivisen viestinnän kanavana. Operatiivinen viestintä tarkoittaa viestintää poliisin käynnissä olevista tehtävistä, kuten kadonneista.

- Tällaisia päivittäisiä yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen, henkeen ja terveyteen liittyviä tiedotteita, joissa haluamme nopeasti varoittaa tai antaa neuvoja ihmisille tai ilmoittaa ajankohtaisesta rikosilmiöstä, kertoo Poliisihallituksen viestintäpäällikkö Marko Luotonen.

Tarkoitus on, että muutos tapahtuu helmikuun alussa.

- Me olemme uudistamassa meidän omaa poliisi.fi-julkaisujärjestelmäämme, ja tarkoitus on, että helmikuun alusta otetaan käyttöön uusi toimintatapa.

Tämän jälkeen tiedotteet ovat poliisin verkkosivuilla ja niitä päivitetään sinne.

Tiedotteita voidaan tämänkin jälkeen jakaa X:ään, mutta muutos on siinä, että siellä ei enää tiedoteta ensisijaisesti.

- Ei toimita enää niin, että se X on ensimmäinen ja ainoa paikka.

Luotonen kertoo, että X ei enää palvellut poliisin viestinnällistä tarvetta.

– Me emme voineet olla varmoja, saavatko asiakkaat sen tiedon, jota olemme jakamassa.

On käynyt esimerkiksi niin, että X:ssä on ilmoitettu katoamistapauksesta, mutta yleisöltä ei ole tullut vihjeitä.

- Sen jälkeen (on) mediatiedotteena sama asia julkaistu, niin sitten on saatu paremmin viesti perille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vetäytyi jo vuosi sitten silloisesta Twitteristä. Perusteena oli viestien yleinen asiattomuus sekä väärän tiedon leviäminen.

Ylessä tilejä suljetaan ja myös avataan tilanteen mukaan.

KIINALAISTAUTAISESTA lyhytvideosovelluksesta Tiktokista tulee Ylelle yksittäisiä kyselyitä aina, kun Tiktokin tietoturva nousee julkiseen keskusteluun.

- Nyt on taas viime aikoina ollut keskustelua tietoturvasta, ja se on tosi hyvä, että sitä keskustelua on, sanoo Kekäle.

Myös poliisi on mukana Tiktokissa.

- Sitä ei käytetä virkapuhelimessa vaan sosiaalisen median käyttöön on varattu erilliset laitteet, jotka eivät ole yhteydessä poliisin omiin järjestelmiin, sanoo Luotonen.

Myös Ylellä on käytössä tietoturvasuositukset.

- Yksi meidänkin suosituksista on se, että käytettäisiin eri laitetta tällaisissa tapauksissa, joissa on käyttäjiä seuraavia sovelluksia. Tiktokhan ei suinkaan ole ainut sellainen, kertoo Kekäle.

Poliisihallituksen Luotosen mukaan niin Tiktokiin kuin muihinkin sosiaalisen median alustoihin liittyvistä riskeistä on tiedetty alusta saakka.

Poliisi pyrkii olemaan siellä, missä ihmisetkin ovat. Poliisissakin läsnäoloa tarkastellaan tilanteen mukaan, ja nyt esimerkiksi Metan Threads-viestipalveluun on tulossa poliisin profiileja.

- Toki sitten, jos mahdollisesti tulee jotain linjauksia laajemmin valtionhallinnossa, toimitaan niiden mukaan, sanoo Luotonen.